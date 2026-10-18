منى زكي تكشف سبب غياب أحمد حلمي عن تكريمها في مهرجان الجونة

خبرني - حسمت الفنانة منى زكي الجدل المثار حول غياب زوجها أحمد حلمي عن تكريمها بمهرجان الجونة السينمائي، موضحة أنه كان مسافرًا برفقة ابنتهما.

وأوضحت منى زكي، في تصريحات تلفزيونية، أنها لم تتوقع أن يثير غياب زوجها كل هذه التساؤلات، مشيرة إلى أن بعض زملائها في المهرجان كانوا يسألونها عن سبب عدم حضوره، وكأن هناك أمرًا تخفيه عن الجمهور.

وأضافت أن أحمد حلمي كان مسافرًا مع ابنتهما لي لي لإنجاز أمر خاص بها، وهو ما حال دون مشاركته في حفل التكريم، مؤكدة أن غيابه لم يكن مؤشرًا على عدم دعمه لها أو تقديره لمسيرتها الفنية.

وأشادت منى زكي بمساندة زوجها المستمرة لها على مدار سنوات زواجهما، مؤكدة أنه كان دائمًا حاضرًا إلى جانبها في مختلف المواقف والمحطات المهمة في حياتها، وأن حصر هذه المواقف يصعب عليها لكثرتها.

ووصفت زوجها بأنه مصدر دعمها الأساسي، وأب أبنائها، مشيرة إلى أنه فنان يمتلك حسًا إبداعيًا كبيرًا، ويقدر الفن بمختلف أشكاله، إلى جانب تمتعه بمواهب متعددة.

تكريم منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي في الجونة

وكانت منى زكي قد حظيت بتكريم خاص خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث حصلت على جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في السينما.

وأعربت الفنانة عن سعادتها وامتنانها بهذا التقدير، متحدثة عن الخوف الذي لازمها طوال حياتها، وكيف كان جزءًا من رحلتها الفنية والتحديات التي واجهتها خلالها.

وأشارت إلى أن مواجهة الخوف كانت من العوامل التي ساعدتها على الاستمرار وتقديم أعمالها، مستشهدة بعبارة زميلها الفنان فتحي عبد الوهاب «قدر ولطف»، ومؤكدة أن تجاوز المخاوف كان ضروريًا للوصول إلى ما حققته.

ووجهت منى زكي رسالة إلى الشباب، دعتهم خلالها إلى عدم السماح للخوف بالسيطرة على قراراتهم أو تعطيل خطواتهم، معتبرة أنه قد يقيد الإنسان ويحول دون استثمار قدراته وتحقيق طموحاته.