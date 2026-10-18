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  • واشنطن تهدد أوروبا برد مدمر.. صراع النفوذ يمتد إلى الأقمار الصناعية

واشنطن تهدد أوروبا برد مدمر.. صراع النفوذ يمتد إلى الأقمار الصناعية

  • 18 أكتوبر 2026
  • 22:26
واشنطن تهدد أوروبا برد مدمر صراع النفوذ يمتد إلى الأقمار الصناعية

خبرني - قال آندرو بوزدر سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي لصحيفة فاينانشال تايمز إن شركات أوروبية قد تتعرض لرد فعل "مدمر" من واشنطن إذا مضت بروكسل قدما في خططها للحد من وصول شركات أميركية إلى أجزاء من السوق الأوروبية.

ويأتي تحذير بوزدر الذي نشرته الصحيفة اليوم الأحد بعد أن قررت المفوضية الأوروبية تخصيص الجزء الأكبر من نطاقات وترددات الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات الاتصالات للأجهزة والمعدات المتنقلة لشركات أوروبية، مع تقليل الحصة التي يمكن أن تحصل عليها شركات الاتصالات الأميركية، وذلك في إطار حملة لتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الكبرى وتعزيز موقف الشركات في دول التكتل.

تندرج الخطوة الأوروبية ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز استقلاله التكنولوجي وتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالاتصالات والبنية التحتية الرقمية والأمن. وتسعى بروكسل إلى دعم الشركات الأوروبية ومنحها فرصاً أكبر للمنافسة في سوق الأقمار الصناعية، وسط مخاوف من الاعتماد المفرط على مزودين أجانب في الخدمات الاستراتيجية.

اقترحت المفوضية الأوروبية في 27 مايو/ أيار 2026 وضع آلية موحدة على مستوى الاتحاد لاختيار الشركات المصرح لها باستخدام نطاق الترددات البالغ 2 غيغاهرتز لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة، بعد انتهاء التراخيص الحالية في مايو/ أيار 2027. وتهدف الخطة إلى توحيد قواعد الترخيص بين الدول الأعضاء وتعزيز القدرة التنافسية والمرونة في خدمات الاتصالات، لكنها قد تحد من حصة الشركات الأميركية في استخدام هذه الترددات.

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