ديناميت يسحق واردلي في جولتين.. ويحتفظ بلقب الوزن الثقيل

خبرني - احتفظ الملاكم البريطاني دانييل دوبوا، الملقب بـ"ديناميت"، بلقب الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية، بعدما حقق فوزا حاسما على مواطنه فابيو واردلي في الجولة الثانية من نزالهما الذي أقيم، السبت، في صالة "أو 2 أرينا" بالعاصمة البريطانية لندن.

وفرض دوبوا (29 عاما) سيطرته منذ اللحظات الأولى للنزال، بعدما أسقط منافسه بلكمة قوية بيده اليمنى بعد 17 ثانية فقط من انطلاق الجولة الأولى، ليبدأ الحكم العد على واردلي.

ورغم نجاح واردلي (31 عاما) في النهوض، فإنه تعرض لسلسلة جديدة من اللكمات القوية قرب الحبال، قبل أن ينقذه جرس نهاية الجولة الأولى من خسارة مبكرة.

وفي الجولة الثانية، واصل دوبوا هجومه المكثف، موجها ضربات متتالية إلى منافسه، قبل أن يتوقف النزال بعد رفع المنشفة، ليعلن الحكم ستيف غراي فوز دوبوا.

وقال دوبوا عقب المواجهة: "فابيو محارب عظيم، لكنه كان وقتي وعصري"، مؤكدا أنه دخل النزال بعزيمة على حسم المواجهة منذ البداية.

ثأر من مواجهة سابقة

وجاء الفوز ليؤكد تفوق دوبوا في مباراة الإعادة، بعدما شهد نزالهما الأول في مانشستر، مايو الماضي، مواجهة شرسة امتدت إلى الجولة الحادية عشرة.

وكان دوبوا قد ألحق بواردلي أول هزيمة في مسيرته الاحترافية خلال تلك المواجهة، قبل أن يعود ويحقق انتصارا أكثر حسما في لقاء السبت.

وبهذه النتيجة، رفع دوبوا سجله الاحترافي إلى 24 انتصارا مقابل 3 هزائم، بينما أصبح رصيد واردلي 20 فوزا وهزيمتين وتعادلا واحدا.

ورغم الخسارة، أشاد واردلي بمنافسه، مؤكدا أنه اعتاد مواجهة أقوى الملاكمين، وأنه يسعى إلى التعافي والعودة مجددا إلى المنافسة.

وقال: "لا عيب في أن تختبر قدراتك أمام الأفضل"، مشيرا إلى أن الملاكمة قد تُحسم خلال جولة أو جولتين، أو تتحول إلى مواجهة طويلة كما حدث في نزالهما السابق.

تحد جديد ينتظر دوبوا

وبعد احتفاظه باللقب، يواجه دوبوا تحديا محتملا من الكرواتي فيليب هرغوفيتش، بطل الاتحاد الدولي للملاكمة، الذي أبدى استعداده للمخاطرة بحزامه لخوض مباراة إعادة أمام الملاكم البريطاني.

وكان دوبوا قد خسر سابقا لقب الاتحاد الدولي أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في لندن، يوليو 2025، قبل أن يستعيد مكانته بين أبطال الوزن الثقيل بتتويجه بلقب منظمة الملاكمة العالمية.