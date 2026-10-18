ميلان يصعد إلى المركز الرابع بفوزه على أتالانتا

خبرني - فاز ميلان على ضيفه أتالانتا 3-2، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان في الدقيقة 24 عن طريق غونزالو راموس من ضربة جزاء، فيما أضاف زميله أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 57 سجل ماريو غيلا الهدف الثالث لميلان، فيما قلص أتالانتا الفارق بتسجيل هدفين عن طريق كل من جيانلوكا غايتانو ونيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 66و 81.

ورفع ميلان رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث والذي سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق يوم الأحد.

ويبتعد ميلان بفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان، وبفارق نقطتين خلف روما صاحب المركز الثاني، على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتالانتا عند تسع نقاط في المركز العاشر.