الأردن: تقلبات جوية وحرارية خلال ماتبقى من شهر أكتوبر فهل تحمل معها أمطار؟

خبرني - يتوقع أن تمر المملكة خلال ما تبقى من شهر أكتوبر/تشرين الأول تقلبات حرارية حادة، في ظل استمرار التغيرات على الأنظمة الجوية المؤثرة في المنطقة، وسط تساؤلات حول فرص عودة الأمطار خلال الفترة المقبلة.

صراع الكتل الهوائية وراء التقلبات الحرارية

تأتي هذه التقلبات نتيجة تصارع الكتل الهوائية في المنطقة، بين بقايا الكتل الهوائية ذات الخصائص الصيفية التي لا تزال تؤثر في أجزاء من المنطقة، والكتل الهوائية الباردة التي يُتوقع اندفاعها باتجاه شرق القارة الأوروبية.

ويؤدي هذا التباين في طبيعة الكتل الهوائية إلى تغيرات ملحوظة في الأنظمة الجوية، ما ينعكس على درجات الحرارة، ويزيد من احتمالية حدوث فوارق حرارية كبيرة خلال فترات زمنية متقاربة، بحيث تتخلل الفترة المقبلة تقلبات واضحة بين الارتفاع والانخفاض على درجات الحرارة.

ماذا عن فرص الأمطار خلال ما تبقى من أكتوبر؟

أما فيما يتعلق بالأمطار، فتبقى فرص تأثر المملكة بحالات جوية ماطرة واردة خلال الثلث الأخير من الشهر، مع تركز فرص الأمطار بشكل أكبر خلال الثلث الأخير من أكتوبر، وتتركز فرص الأمطار في البوادي بشكل أكبر من بقية المناطق.