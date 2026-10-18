حماية بيانات الهاتف من الاختراق.. 5 إجراءات لا تتجاهلها

خبرني - تتطلب حماية البيانات الشخصية أكثر من مجرد تأمين الهاتف بكلمة مرور، خاصة مع الاعتماد المتزايد على خدمات التخزين السحابي لحفظ الصور والمستندات والملفات الخاصة، إذ قد يؤدي إهمال بعض إجراءات الأمان إلى تعريض هذه المعلومات للاختراق أو الفقدان.

وفي هذا الإطار، أطلق المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في مصر حملة توعوية تحت شعار "أماننا الرقمي مسؤوليتنا جميعًا"، تضمنت مجموعة من الإرشادات لتعزيز حماية البيانات المخزنة عبر الإنترنت، والحد من مخاطر الوصول غير المصرح به إليها.

5 طرق لحماية بيانات هاتفك من الاختراق

1. اختر خدمات تخزين سحابي موثوقة

احرص على استخدام خدمات تخزين تتمتع بسمعة جيدة في حماية بيانات المستخدمين، وراجع سياسة الخصوصية الخاصة بها قبل رفع ملفاتك.

ومن المهم التأكد من اعتماد الخدمة على تقنيات تشفير تحمي البيانات أثناء نقلها عبر الإنترنت وعند تخزينها، لتقليل احتمالات الوصول إليها دون إذن.

2. احمِ حساباتك بكلمات مرور قوية والتحقق الإضافي

تجنب استخدام كلمات مرور سهلة التخمين أو تكرار كلمة المرور نفسها في أكثر من حساب، واستبدل بها كلمات قوية وفريدة لكل خدمة.

كذلك، فعل المصادقة متعددة العوامل، التي تضيف خطوة تحقق أخرى إلى جانب كلمة المرور، مع الاحتفاظ برموز استعادة الحساب في مكان منفصل وآمن.

3. أنشئ نسخًا احتياطية من ملفاتك بانتظام

لا تعتمد على التخزين السحابي وحده لحفظ ملفاتك المهمة، بل احتفظ بنسخة إضافية على قرص صلب خارجي أو وسيط تخزين منفصل، واختبر إمكانية استعادة الملفات بصورة دورية للتأكد من سلامة النسخ الاحتياطية.

ويُفضل أيضًا مراجعة سجل نشاط الحساب وعمليات تسجيل الدخول بانتظام، لرصد أي نشاط غير معتاد قد يشير إلى محاولة وصول غير مصرح بها.

4. اضبط صلاحيات الوصول إلى الملفات التي تشاركها

قد يؤدي ترك الملفات متاحة عبر روابط عامة إلى تعريضها للاطلاع من أشخاص غير مقصودين، لذلك يُنصح بمشاركة الملفات مع أشخاص محددين باستخدام عناوين بريدهم الإلكتروني، وتحديد أقل مستوى من الصلاحيات اللازمة، مثل السماح بالعرض بدلًا من التعديل أو التنزيل.

وبعد انتهاء الحاجة إلى مشاركة الملف، ألغِ الصلاحيات الممنوحة للآخرين لتقليل فرص الوصول إليه لاحقًا.

5. شفّر ملفاتك المهمة قبل تخزينها عبر الإنترنت

عند التعامل مع مستندات مالية أو أوراق رسمية أو ملفات تتضمن معلومات شخصية مهمة، استخدم التشفير لحمايتها قبل رفعها إلى خدمات التخزين السحابي.

واحرص على حفظ مفاتيح فك التشفير في مكان آمن ومنفصل عن الملفات نفسها.