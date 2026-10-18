«شهيدة العلم».. آمنة غادرت الأردن بحلم الطب وعادت بقصة موجعة

خبرني - لم تكن الطالبة الأردنية آمنة معاوية الرواشدة تتخيل أن رحلتها إلى اليمن، التي قصدتها أملا في تحقيق حلمها بدراسة الطب، ستنتهي بعد نحو يوم ونصف فقط من وصولها، إثر حادث دهس أودى بحياتها، وفق ما أفادت به أسرتها.

وغادرت آمنة الأردن مساء الأربعاء متوجهة إلى اليمن، للتقدم لامتحانات الثانوية العامة والسعي إلى تحقيق معدل مرتفع يؤهلها لدراسة الطب، قبل أن تتحول رحلتها العلمية إلى مأساة تركت عائلتها أمام فاجعة مؤلمة.

وقال نياز عبدالله، خال والد ووالدة الفتاة، إن آمنة وصلت إلى اليمن وكان في استقبالها أحد أصحاب المكاتب، حيث نُقلت إلى الفندق لاستكمال إجراءات التسجيل.

وأضاف أن الاتصال بها انقطع مساء الجمعة، ما بين الساعة الخامسة والسادسة، قبل أن تتلقى الأسرة، بعد نحو ساعة ونصف، نبأ تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة، لافتا إلى أن السائق فر من المكان، ولا تزال هويته مجهولة حتى الآن، بحسب ما نقلته الأسرة.

وأوضح عبدالله أن الأسرة علمت بالحادث من أحد أبناء محافظة الكرك الموجودين في اليمن لمتابعة أوضاع الطلبة الأردنيين هناك.

وكانت آمنة تحمل حلما واضحا، يتمثل في الحصول على معدل يتجاوز 97 أو 98 بالمئة في الثانوية العامة، لتتمكن من دراسة الطب.

وأشار عبدالله إلى أن الأسرة اختارت اليمن بسبب انخفاض تكاليف الدراسة فيها مقارنة بدول أخرى، في ظل محدودية الخيارات المالية المتاحة أمامها.

وبيّن أن والد الفتاة لديه ابن وابنة يدرسان الطب في جورجيا، الأمر الذي دفع الأسرة إلى البحث عن وجهة أقل كلفة تتيح لآمنة فرصة تحقيق طموحها العلمي.

وبكلمات يملؤها الحزن، قال عبدالله إن آمنة «سافرت إلى اليمن طلبا للعلم، وللحصول على شهادة التوجيهي، لكنها رحلت بعد نحو يوم ونصف فقط من وصولها».

وأضاف: «هي في نظرنا شهيدة العلم، وشهيدة حلمها، ونحسبها عند الله كذلك»، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجمعها بأهلها في الفردوس الأعلى.

وطالبت الأسرة بكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية سائق المركبة الذي فر من المكان، ومحاسبته وفق القانون، لمعرفة حقيقة ما جرى وتحقيق العدالة لآمنة.