الاتحاد الأردني للتأمين: 28 طبيباً فقط من أصل 3 آلاف!

خبرني - أكد الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية أن عدد الأطباء الذين امتنعوا عن تقديم الخدمات العلاجية للمؤمنين بلغ 28 طبيبا فقط من أصل نحو 3 آلاف طبيب ضمن الشبكات الطبية المعتمدة، أي أقل من 1% من إجمالي الأطباء.

وأوضح البيان المشترك أن امتناع هذه الفئة لم يؤثر على استمرارية تقديم الخدمات الطبية، مشيرا إلى أنه جرى توجيه المرضى إلى أطباء بدلاء، ما أتاح لهم الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة.

وأضاف البيان أنه جرى إلغاء اعتماد الأطباء المعنيين من شبكات شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين والصناديق المعنية، بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وفقا للإجراءات المعتمدة.

وأشار الاتحاد والجمعية إلى أنهما سيعلنان أسماء الأطباء الذين امتنعوا عن تقديم الخدمات العلاجية، بهدف توعية المؤمنين والمرضى وتجنب مراجعتهم دون التمكن من الحصول على الخدمة المطلوبة، مع إرشادهم إلى الأطباء البدلاء ضمن الشبكات المعتمدة.

وأكد البيان تقدير الجهتين لموقف غالبية الأطباء الملتزمين بواجباتهم المهنية والقانونية والأخلاقية، مشددا على أهمية استمرار تقديم الخدمات التأمينية والعلاجية للمؤمنين، والتزام شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين بتوفير الرعاية الطبية وفقا لشروط التغطيات التأمينية المعتمدة.