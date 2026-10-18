خمسة قتلى جراء الأمطار الغزيرة في إسطنبول

خبرني - أعلن مكتب محافظ إسطنبول الأحد ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة الاستثنائية التي تضرب المدينة منذ الأربعاء إلى خمسة قتلى ومفقودَين.

وأوضح المكتب أن فرق البحث عثرت الأحد على جثة مراد باباجانوف، الذي فُقد إثر فيضانات الأربعاء في منطقة كاغيت هانه، ما رفع عدد القتلى في المدينة إلى خمسة أشخاص.

وبحسب وسائل إعلام تركية ، فإن الرجل البالغ 30 عاما يحمل جنسية تركمانستان.

وقال محافظ إسطنبول داود غول إن شخصين آخرين ما زالا في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة، التي اشتدت ليل السبت الأحد، بفيضانات جديدة في مدينة كوجالي المجاورة في شمال غرب البلاد، وفي منطقة بنديك بإسطنبول.

وجرفت المياه ليل السبت الأحد سيارة تقل ثلاثة أشخاص في منطقة غبزة بكوجالي.

وتمكن أحد ركابها من الخروج منها، فيما عُثر الأحد على جثة آخر، ولا يزال الثالث مفقودا.

وقال محافظ إسطنبول "مع توقف الأمطار، نتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها. لقد تجاوزنا الآن المرحلة الحرجة. وانتهت جميع عمليات الإجلاء تقريبا".