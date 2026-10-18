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التهاب رئوي حاد يبعد الفنان خالد سليم عن أعماله

  • 18 أكتوبر 2026
  • 20:04
التهاب رئوي حاد يبعد الفنان خالد سليم عن أعماله

خبرني - كشف الفنان خالد سليم عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، بعدما أظهرت الفحوصات إصابته بالتهاب رئوي، مؤكدًا معاناته من سعال حاد.

وأوضح خالد سليم، عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، أنه يعاني التهابًا رئويًا وصفه بالبسيط، ونشر صورًا له من داخل المستشفى أثناء خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب الفنان تعليقًا على الصور: «التهاب رئوي بسيط الحمد لله.. بس منمتش بقالي 4 أيام من الكحة الصعبة»، في إشارة إلى شدة السعال الذي يعانيه خلال الفترة الأخيرة.

التهاب رئوي حاد يبعد الفنان خالد سليم عن أعماله - صورة 1

وعلى الصعيد الفني، شارك خالد سليم في مسلسل «مناعة»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، وقامت ببطولته الفنانة هند صبري، بمشاركة مجموعة من الفنانين، من بينهم محمد أنور، ورياض الخولي، وهدى الإتربي، وميمي جمال، وعماد صفوت، ومها نصار.

كما شارك في مسلسل «المصيدة»، بطولة الفنانة حنان مطاوع، الذي تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، وسط سلسلة من المغامرات والمواقف الغامضة والمفاجآت التي تتكشف تدريجيًا على مدار الحلقات.

التهاب رئوي حاد يبعد الفنان خالد سليم عن أعماله - صورة 2

وضم العمل عددًا من الفنانين إلى جانب حنان مطاوع، من بينهم محمد عبد العظيم وسلوم خطاب، في إطار درامي يعتمد على التشويق وتتابع الأحداث.

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