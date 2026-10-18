الاردن .. 184 مليون دينار فاتورة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم الفعّالين بلغ أكثر من 1.706 مليون مؤمن عليه، فيما وصل العدد التراكمي للمتقاعدين إلى 424520 متقاعدا، وبلغت فاتورة الرواتب التقاعدية أكثر من 184 مليون دينار شهريا.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي الأحد، بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسها، إنها تواصل العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول العاملين كافة على أرض المملكة، وتطوير خدماتها التأمينية والإلكترونية بما يواكب احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين والمنشآت.

وفيما يتعلق بالتأمينات، تعاملت المؤسسة تراكميا مع نحو 683 ألف إصابة عمل، وصرفت بدلات تعطل لأكثر من 485 ألف مؤمن عليه، فيما استفادت نحو 92 ألف مؤمن عليها من تأمين الأمومة منذ بدء تطبيقه، وتجاوز عدد المستفيدات من برنامج "رعاية" 38 ألف مؤمن عليها.

وأكدت أن دورها في منظومة الحماية الاجتماعية يشمل توفير الحماية للعاملين وأسرهم في مواجهة المخاطر، بما فيها إصابات العمل وما قد ينجم عنها من عجز أو وفاة، وتأمين الأمومة، وحالات العجز والوفاة الطبيعية، وصولا إلى مرحلة التقاعد، إلى جانب مساعدة المنشآت على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستواصل جهودها لتوسيع الشمول التأميني والوصول إلى العاملين الذين لم تشملهم مظلتها بعد، من خلال توظيف قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية وتعزيز الربط الإلكتروني معها.

وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدماتها، لفتت إلى خدمة "اشمل نفسك"، وقنوات التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة، معلنة عزمها إتاحة نافذتين للشكاوى والمقترحات عبر تطبيقها للهواتف الذكية خلال الأسبوع الحالي، إلى جانب توفير خدمات الدفع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة.

وبينت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا للخدمات الإلكترونية، والاستفادة من تطبيق "سند" بوصفه إحدى القنوات الأساسية للوصول إلى خدمات المؤسسة، مشددة على أن خططها لا تقتصر على رقمنة الخدمات القائمة، بل تشمل تطوير خدمات استباقية وذكية تتمحور حول احتياجات المتعاملين، وتوظف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمة.

وأكدت المؤسسة مواصلة التوسع والتحديث والتطوير لتعزيز ثقة الجمهور بها، والحفاظ على دورها المحوري في منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع قدرتها على الاستجابة للمتغيرات ومواكبة متطلبات المستقبل.