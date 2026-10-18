أهالي الثغرة في معان بلا موعد لحل أزمة المياه.. وخط بـ700 ألف دينار بلا تشغيل

خبرني - أكد الناطق باسم شركة مياه العقبة، إياد الخصاونة، عدم وجود موعد محدد لحل مشكلة المياه في منطقة الثغرة بمحافظة معان، بسبب عدم توافر مصدر مائي كاف لتغذية المنطقة عبر الشبكة، مشيرا إلى استمرار تزويد السكان بالمياه بواسطة الصهاريج لحين إيجاد مصدر بديل.

وقال الخصاونة، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الأحد، إن الشركة تزود المنطقة بنحو 100 متر مكعب من المياه يوميا، على مدار أيام الأسبوع، عبر صهاريج تنطلق من معان، موضحا أن هذه الكمية تعادل، وفق تقديرات الشركة، نحو مترين مكعبين لكل أسرة يوميا.

وبيّن أن الشركة أنجزت خط مياه بطول يقارب 22 كيلومترا، بكلفة تقارب مليون دولار، أي ما يزيد على 700 ألف دينار، إلا أن نقص المياه المتاحة يحول دون تشغيله بما يضمن وصول المياه إلى المنازل عبر الشبكة.

وأوضح أن الجهود السابقة لتأمين المياه شملت حفر بئر داخل المنطقة وإنشاء شبكة داخلية وخزانات، لكن المياه المستخرجة من البئر لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة للاستهلاك البشري.

وأضاف أن تشغيل خط المياه يتطلب كميات كافية لضمان الضغط اللازم لوصول المياه إلى المنازل، لافتا إلى أن الطبيعة الجغرافية الجبلية والوعرة للمنطقة وبعدها عن المناطق المحيطة يزيدان صعوبة إيجاد مصدر بديل.

وأشار الخصاونة إلى أن حفر آبار جديدة يحتاج إلى دراسات لتحديد إمكانية الحصول على مياه مناسبة من حيث الكمية والنوعية، دون ضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.

وأكد استمرار الدراسات للعثور على مصدر مائي بديل يخدم المنطقة، مشددا على أن الصهاريج ستبقى وسيلة التزويد المعتمدة إلى حين التوصل إلى حل مناسب، دون تحديد موعد لإنجاز الدراسات أو حل المشكلة.