إنجاز طبي أردني.. فحوصات جينية متقدمة للأورام دون إرسال العينات إلى الخارج

خبرني - حققت الخدمات الطبية الملكية إنجازات طبية متقدمة في مجال الطب الجينومي والتشخيص الجزيئي للأورام، من خلال توطين فحوصات جينية متطورة وإدخال تقنيات حديثة، بما يعزز القدرات الطبية والبحثية في المملكة.

وتمكنت مختبرات مركز الأورام العسكري من تأسيس وتشغيل أول منظومة وطنية متكاملة لفحص الإكسوم الكامل (WES)، لتصبح المختبر الوحيد في الأردن الذي ينفذ الفحص بجميع مراحله، بدءا من استقبال العينة وحتى إصدار التقرير الطبي النهائي واعتماده، دون إرسال العينات أو البيانات الجينية إلى خارج المملكة.

كما أجرت المختبرات فحص الجينوم الكامل (WGS) لأول عينة محليا، واستكملت مراحله المخبرية والتحليلية والجينومية المتقدمة داخل المركز، في خطوة تمهد لتوسيع نطاق الفحوصات الجينية وتعزيز البحث العلمي.

وفي إطار تطوير التشخيص الجزيئي للأورام، أدخل المركز تقنية الخزعة السائلة (Liquid Biopsy)، التي تساعد على الكشف عن التغيرات الجينية المرتبطة بالسرطان، وتدعم القرارات العلاجية واختيار العلاجات الموجهة.

وأكد مدير مختبرات مركز الأورام العسكري واستشاري أول علم الأمراض الجزيئي والوراثة الجزيئية، العقيد الطبيب رامي الخصاونة، أن هذه الإنجازات تعكس تطور القدرات الوطنية في الطب الجينومي وكفاءة الكوادر الأردنية في تطبيق التقنيات الطبية المتقدمة، بما يعزز دقة التشخيص والبحث العلمي وجودة الرعاية الصحية.

من جهته، قال مدير مركز الأورام العسكري، العميد الطبيب أحمد البواعنة، إن هذه الخطوات تنسجم مع رؤية الخدمات الطبية الملكية في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتطوير الخدمات الطبية التخصصية، وترسيخ مكانة المركز في الابتكار والتميز الطبي على المستويين الوطني والإقليمي.