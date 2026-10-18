مختبر بيولاب الطبي يكشف أبرز مسببات الحساسية في الأردن ويوثق تزايد معدلات التحسس على مَرِّ السنوات

خبرني - كشفت دراسة أجراها مختبر بيولاب الطبي، ونشرتها المجلة العلمية الدولية المحكمة (Immunity, Inflammation and Disease)، أن حبوب اللقاح عامة وبالأخص الزيتون والقطط وعث غبار المنازل كانت من أبرز مسببات التحسس المحمولة جوّاً لدى الأشخاص الذين شملتهم الدراسة في الأردن.

وأظهرت الدراسة، التي شملت 4,675 شخصا خضعوا لفحوصات الدم للكشف عن التحسس تجاه 29 مسببا خلال الفترة 2012–2022، وجود تحسس لدى 45.5% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة، وتصدرت حبوب لقاح الزيتون مسببات الحساسية المرتبطة بالمنطقة بنسبة 21.9%، تلتها مسببات أخرى أبرزها القطط بنسبة 17.5% وعث الغبار، كما أظهرت النتائج ارتفاع نسبة التحسس من 40% إلى 50.6% خلال فترة الدراسة، وأن التحسس كان أكثر شيوعا بين الذكور والأشخاص في الفئة العمرية من 20–40 عاماً، مع الإشارة إلى أن معظم الذين تم فحصهم كانوا من العاصمة عَمّان.

وقاد البحث الدكتور عيسى أبو دية، اختصاصي علم المناعة ورئيس قسم البحث والتطوير في مختبر بيولاب الطبي، بمشاركة الباحثة جمانة أبو كويك من مختبر بيولاب والدكتور أيمن الرواشدة الأستاذ المشارك في قسم الإحصاء في جامعة اليرموك، اللذين تشاركا صفة المؤلف الأول.

ومن جهته، أوضح الدكتورعيسى أبودية المُشرف على الدراسة، أن أهميتها لا تقتصر على رصد تزايد معدلات التحسس عبر السنوات، بل تشمل أيضاً تحديد أبرز مسببات الحساسية والفئات الأكثر تأثراً بها، مضيفاً أن هذه النتائج تتيح اتخاذ تدابير وقائية للحد من التعرض لمسببات الحساسية وتخفيف أعراضها، مثل مراعاة مواسم حبوب اللقاح واختيار أصناف نباتية أقل إثارة للحساسية في مشاريع التشجير الحضري، وضبط رطوبة المنازل واستخدام أغطية مضادة لعث الغبار، والحد من مخالطة القطط لدى الأشخاص المتحسسين منها، مؤكداً أهمية النظر في العلاج المناعي لدى المرضى الذين يعانون من أعراض حساسية مستمرة أو متكررة لا تستجيب بشكل كافٍ للعلاجات التقليدية.

بدوره أكد الدكتور عميد عبد النور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي، أن نتائج هذه الدراسة تشكل إضافة علمية مهمة لفهم أنماط التحسس ومسبباته في الأردن، وتسهم في توجيه الجهود الصحية نحو تعزيز التوعية والوقاية والتشخيص المبكر، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تعكس التزام مختبر بيولاب بتوظيف بياناته التشخيصية في إنتاج أدلة علمية تسهم في تحسين صحة المجتمع ودعم الممارسات الطبية المبنية على الأدلة.

ويعد مختبر بيولاب الطبي من الرواد في التشخيصات الطبية، ويوفر أكثر من 700 نوع من الفحوصات عبر 28 فرعاً في المملكة، كما أنه يحظى باعتمادات CAP وJCI وISO15189 وHCAC، إلى جانب شهادة ISO 27001 لأمن المعلومات.

لقراءة الورقة البحثية الكاملة:

https://doi.org/10.1002/iid3.70533