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باحثو جامعة البترا ينضمون إلى قائمة ستانفورد وإلسيفير لأفضل 2% من الباحثين عالميًا

  • 18 أكتوبر 2026
  • 19:25
باحثو جامعة البترا ينضمون إلى قائمة ستانفورد وإلسيفير لأفضل 2 من الباحثين عالميًا

خبرني - أدرجت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة إلسيفير العالمية، نخبة من باحثي جامعة البترا ضمن قائمتها الدولية لأكثر الباحثين تأثيرًا في مختلف الحقول العلمية، استنادًا إلى بيانات قاعدة «سكوبس».
ومثّل كلية العلوم الإدارية والمالية كلٌّ من أستاذ التسويق الأستاذ الدكتور عنبر شلاش محمد، والباحث في نظم الأعمال وتكنولوجيا الاتصالات الدكتور جاسم أحمد الغصاونة، تقديرًا لإسهاماتهما البحثية ودراساتهما المنشورة في المجلات والدوريات العلمية المتخصصة.
وشملت القائمة من كلية الصيدلة والعلوم الطبية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، والدكتور فيصل العكايلة، تقديرًا لأبحاثهما في مجال الطب السريري وتطوير العلاجات.
كما ضمّت القائمة رئيس قسم أمن المعلومات في كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد العثمان، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور وسيم عودة، عن إسهاماتهما البحثية في مجالي أمن المعلومات والرياضيات والإحصاء، على التوالي.
ويعكس إدراج باحثي جامعة البترا في هذه القائمة الحضور البحثي للجامعة على المستوى الدولي، وإسهامات أعضاء هيئتها الأكاديمية في إنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمي في تخصصات علمية متنوعة.

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