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مقذوف حوثي يصيب 6 أشخاص ويتسبب بأضرار في منازل ومركبات بنجران

  • 18 أكتوبر 2026
  • 19:08
مقذوف حوثي يصيب 6 أشخاص ويتسبب بأضرار في منازل ومركبات بنجران

خبرني - أصيب 6 مواطنين، الأحد، إثر سقوط مقذوف معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثية على موقع سكني في مدينة نجران السعودية، ما أسفر أيضا عن أضرار مادية في 3 منازل و3 مركبات، وفق المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأنه جرى تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وحذر الدفاع المدني السعودي من أن تصوير المعلومات المتعلقة باعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة أو مواقع سقوطها ونشرها أو تداولها قد يعرّض مرتكبي ذلك للمساءلة القانونية.

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