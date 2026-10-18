لحوم مجمدة تُباع على أنها طازجة في الأردن.. والغذاء والدواء تتحرك

خبرني - كشف مدير مديرية المناطق في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور خالد الروسان، عن ضبط حالات فردية لبيع لحوم مجمدة بعد إعادة تذويبها على أنها لحوم طازجة، مؤكدا إتلاف اللحوم المضبوطة وإيقاف المنشآت المخالفة وإحالة أصحابها إلى القضاء.

وقال الروسان، خلال استضافته في برنامج "بانوراما المملكة"، الأحد، إن المؤسسة تتعامل بجدية مع الشكاوى المتعلقة بالغش أو التضليل في عرض اللحوم وبيعها، وتتحقق من مصادرها ووثائقها وفواتيرها، إضافة إلى طبيعة المنتج وظروف تخزينه وتداوله.

وأوضح أن الجولات التفتيشية تشمل المنشآت التي تبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والمطاعم، للتحقق من مصادر اللحوم وظروف التخزين والتبريد والتجميد، ومدى الالتزام بدرجات الحرارة والاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن بعض الحالات المضبوطة تضمنت تذويب اللحوم بطرق غير سليمة، من بينها تركها في الأجواء الحارة وعدم حفظها في درجات حرارة مناسبة، ما قد يؤدي إلى تغير لونها وانبعاث روائح منها، ويستدعي إتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد الروسان على أن اللحوم المجمدة ليست بالضرورة غير صالحة للاستهلاك، إذ يمكن أن تكون آمنة عند استيفاء الاشتراطات الصحية وحفظها ونقلها بطريقة سليمة، موضحا أن المخالفة تتمثل في تضليل المستهلك بشأن طبيعة المنتج أو بيعه على أنه طازج خلافا لحقيقته، أو تداوله بطرق غير آمنة.

ولفت إلى أن المؤسسة تلقت أكثر من 5 آلاف شكوى منذ بداية العام وحتى الآن في مختلف المجالات، مؤكدا معالجة الشكاوى المتعلقة باللحوم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات المخالفة، دون تحديد عدد دقيق لها.

ودعا المواطنين إلى شراء اللحوم من المنشآت المرخصة والموثوقة، وعدم الانسياق وراء الأسعار غير المنطقية، والانتباه إلى المعلومات الموضحة على المنتجات، والإبلاغ عن أي اشتباه بالغش أو تداول اللحوم بطرق غير آمنة، مؤكدا أن المواطن شريك أساسي في منظومة الرقابة على سلامة الغذاء.