«صار للصباح نور آخر».. حسين الجسمي يحتفل بمولودته الجديدة «شمسة»

خبرني - أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي استقبال مولودته الجديدة «شمسة»، في الخامسة وعشر دقائق صباحًا، مع أول خيوط الفجر.

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي متابعيه عبر منصة «إكس» خبر قدوم طفلته الجديدة، التي اختار لها اسم «شمسة»، في رسالة عبّر فيها عن فرحته بالمولودة، وامتنانه لله على نعمة الأسرة، بكلمات ارتبطت بتوقيت ولادتها مع بداية الصباح.

وكتب الجسمي في منشوره: «في الخامسة وعشر دقائق من صباح اليوم، ومع أول نور للفجر، رزقني الله شمسة بنت حسين، فجاءت شمسة، وصار للصباح نورٌ آخر، ولقلبي فرحةٌ لا توصف».

وأضاف الفنان الإماراتي في رسالته: «الحمد لله على شمسة، وعلى أخيها زايد، وعلى أمهما التي يزداد فخري بها كل يوم، بقوتها وحكمتها وحسن تربيتها، اللهم احفظهم لي، فهم أجمل ما في عمري».

ويأتي استقبال «شمسة» بعد نحو عام ونصف العام من قدوم الطفل زايد، المولود الأول للفنان حسين الجسمي، الذي أعلن عن ولادته في مايو/ أيار 2025.

ويحرص الجسمي، المعروف بأعماله الغنائية الإماراتية والعربية، على مشاركة جمهوره بعض المناسبات الشخصية السعيدة، إذ اختار هذه المرة الإعلان عن ولادة طفلته برسالة حملت مشاعر الحب والامتنان لعائلته، مع الإشارة إلى ابنه زايد ووالدتهما.