استرداد رموز Blood Strike.. جميع أكواد شهر أكتوبر 2026

خبرني - تتيح أكواد لعبة Blood Strike للاعبين الحصول على مكافآت مجانية تشمل العملات الافتراضية ومظاهر الأسلحة وأزياء الشخصيات، دون الحاجة إلى إنفاق الأموال لشرائها.

وتضم قائمة أكتوبر/تشرين الأول 2026 مجموعة من الرموز التي يمكن تجربتها للحصول على هدايا داخل اللعبة، لكن الاستفادة منها تظل مرتبطة بصلاحية كل كود وشروط استخدامه.

ونشر موقع "GamsGo"، المتخصص في عروض الألعاب والاشتراكات الرقمية، تقريرًا استعرض خلاله مجموعة من الأكواد التي أشار إلى أنها متاحة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى جانب طريقة استردادها وأبرز الأسباب التي قد تحول دون الحصول على المكافآت.

جميع أكواد Blood Strike المجانية في أكتوبر 2026

تتضمن قائمة الأكواد التي نشرها موقع "GamsGo" الرمز "BSTT2MPLAYERS"، الذي يمنح اللاعبين 10 قسائم للمخزن الذهبي، إلى جانب "BSREWARD10K" للحصول على عملات وعناصر متنوعة داخل اللعبة.

وتشمل القائمة أيضًا الرمز "21MARCH"، المرتبط بثلاثة صناديق لمظاهر الأسلحة ذات التصاميم الهندسية، و"BLOODSTRIKEEFB" الذي يتيح مظاهر للأسلحة وعملات داخل اللعبة.

ومن بين الأكواد الأخرى التي أوردها التقرير "TYSTRIKERS"، الذي يرتبط بالحصول على عناصر مجانية وعملات، و"5MSTRIKERS" الذي يمنح مظهرًا لمسدس MP155.

ومع ذلك، فإن إدراج هذه الرموز ضمن قائمة أكتوبر لا يعني بالضرورة استمرار صلاحية جميعها، إذ لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من عمل كل كود.

لذلك، يُنصح بتجربتها داخل اللعبة للتأكد من قبولها قبل الاعتماد على المكافآت المرتبطة بها.

مكافآت أكواد Blood Strike.. من الذهب إلى مظاهر الأسلحة

تتيح رموز الاسترداد الحصول على أنواع مختلفة من المكافآت التي تضيف عناصر جديدة إلى تجربة اللعب، إذ تشمل بعض الأكواد عملات افتراضية مثل الذهب ونقاط السمعة وعملات الرتب والضربات، فضلًا عن العملات النبيلة المستخدمة للحصول على عناصر داخل اللعبة.

ولا تتوقف المكافآت عند العملات، بل قد تشمل مظاهر للأسلحة والمعدات، وأزياء للشخصيات وخوذات وحقائب ظهر وتعبيرات وبخاخات، إلى جانب بطاقات تعزيز نقاط الخبرة التي تساعد على تسريع التقدم داخل اللعبة.

وأشار تقرير "GamsGo" كذلك إلى إمكانية الحصول على تذاكر لإنشاء غرف لعب مخصصة، وصناديق تضم عناصر متنوعة، فضلًا عن مكافآت مرتبطة بالفعاليات الموسمية والتعاونات الخاصة، مثل الشارات التذكارية وإطارات الصور الرمزية والزينة محدودة المدة.

كيفية استرداد أكواد Blood Strike

للحصول على المكافآت، يحتاج اللاعب إلى الوصول إلى قسم استرداد الرموز داخل اللعبة.

وبحسب الدليل الذي نشره موقع "GamsGo"، يجب على الحسابات الجديدة إكمال المباراة التدريبية الأولى، التي تستغرق نحو 10 إلى 15 دقيقة، قبل ظهور خيار الاسترداد.

بعد ذلك، ينتقل اللاعب إلى الشاشة الرئيسية ويضغط على أيقونة "الفعاليات"، ثم يبحث عن أيقونة مكبر الصوت في واجهة الأحداث، ويختار "رمز الاسترداد" للوصول إلى الخانة المخصصة لإدخال الكود.

وفي الخطوة التالية، يُدخل اللاعب الرمز المطلوب ويضغط على "تأكيد"، مع ضرورة مراجعة الحروف والأرقام قبل إتمام العملية لتجنب أخطاء الكتابة.

وعند نجاح الاسترداد، تُرسل المكافآت إلى حقيبة اللاعب أو صندوق البريد داخل اللعبة، بينما تُضاف بعض العناصر مباشرة إلى الحساب.

ويُفضل نسخ الأكواد ولصقها بدلًا من إدخالها يدويًا، لتفادي الخلط بين الأحرف والأرقام المتشابهة.

أسباب تعطل أكواد Blood Strike وعدم الحصول على المكافآت

قد يفاجأ اللاعب بظهور رسالة تفيد بأن الكود غير صالح أو سبق استخدامه، رغم العثور عليه في قائمة متداولة على الإنترنت.

ويرجع ذلك، وفقًا لتقرير "GamsGo"، إلى عدة أسباب، أبرزها انتهاء صلاحية الرمز أو وصوله إلى الحد الأقصى لعدد مرات الاستخدام.

وقد يكون الخطأ ناتجًا عن إدخال الكود بصورة غير صحيحة، أو وجود مسافات إضافية، أو الخلط بين أحرف وأرقام متشابهة.

وفي هذه الحالة، يمكن إعادة إدخال الرمز بعد مراجعته والتأكد من كتابته بصورة مطابقة للأصل.

كذلك، قد تكون بعض الأكواد مخصصة لمناطق أو خوادم محددة، ما يمنع استخدامها على حسابات أخرى.

ويمكن أن تتعطل عملية الاسترداد بصورة مؤقتة أثناء صيانة الخوادم أو عند استخدام إصدار قديم من اللعبة.

وأشار التقرير إلى أن بعض جلسات اللعب قد تفرض قيودًا على عدد عمليات الاسترداد، يتراوح وفقًا للدليل بين 3 و5 عمليات تقريبًا. لذلك؛ إذا تعذر استخدام أحد الرموز، فمن الأفضل مراجعة رسالة الخطأ وتجربة كود آخر، مع التأكد من تحديث اللعبة.

أكواد Blood Strike منتهية الصلاحية التي يجب الانتباه إليها

إلى جانب الرموز المدرجة لشهر أكتوبر، أورد موقع "GamsGo" مجموعة من الأكواد القديمة التي انتهت صلاحيتها أو بلغت الحد الأقصى للاستخدام، مع الإشارة إلى احتمال إعادة تفعيل بعضها خلال مناسبات أو فعاليات رسمية.

وتشمل هذه الرموز "LAUNCHGIFT"، الذي ارتبط بمظهر دائم لسلاح فأس الجليد، و"BLOODSTRIKE2025" الذي قدم مجموعة من المكافآت المتنوعة، إلى جانب "BLOOD2025" المرتبط بالعام الجديد 2025.

وتضم القائمة أيضًا "STRIKE2025MENA"، المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و"XMASSTRIKE" الذي ارتبط بفعالية عيد الميلاد لعام 2024.

أفضل الطرق لمتابعة أكواد Blood Strike الجديدة

لا تصدر أكواد Blood Strike وفق جدول زمني ثابت، بل ترتبط عادةً بالتحديثات الجديدة والفعاليات والتعاونات الخاصة.

ولهذا، فإن متابعة القنوات الرسمية للعبة تساعد اللاعبين على التعرف على الرموز الجديدة عند الإعلان عنها.

وذكر موقع "GamsGo" أن قنوات المتابعة تشمل حسابات Blood Strike على منصات "إكس" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، إلى جانب صفحة الفعاليات داخل اللعبة.

وتبقى تجربة الأكواد مباشرة داخل اللعبة الوسيلة العملية للتحقق من قبولها، إذ إن ظهور الرمز في أحد المواقع لا يضمن استمرار صلاحيته أو إمكانية استخدامه في جميع المناطق.

لعبة Blood Strike

تندرج Blood Strike ضمن ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول، وتنتمي إلى فئة "باتل رويال"، وطورتها شركة NetEase Games.

وتعتمد آليات اللعب على هبوط اللاعبين في ساحة معركة ومواجهة الخصوم، مع تقلص المنطقة الآمنة تدريجيًا، حتى يحسم المواجهة آخر لاعب يبقى على قيد الحياة.

وذكر تقرير "GamsGo" أن اللعبة تجاوزت 100 مليون عملية تنزيل حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، مشيرًا إلى أن أكواد الاسترداد تمثل إحدى الوسائل التي تتيح للاعبين الحصول على عناصر إضافية، من العملات الافتراضية إلى مظاهر الأسلحة وأزياء الشخصيات وعناصر تعزيز الخبرة.

ومع اختلاف شروط استخدام الرموز ومدد صلاحيتها، فإن متابعة الإعلانات الرسمية وتجربة الأكواد داخل اللعبة تظلان الخطوتين الأهم للاستفادة من المكافآت المجانية المتاحة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026.