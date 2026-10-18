رسالة ترمب للإسرائيليين: نتنياهو أو أن تتولى أمريكا المهمة ضد إيران

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه الكامل والمطلق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، محذرًا من أن وصول شخصية أخرى إلى رئاسة الحكومة قد يدفع الولايات المتحدة إلى استكمال ما وصفه بـ«المهمة ضد إيران» بنفسها.

وقال ترمب في رسالة وجّهها إلى الإسرائيليين: «يرجى اعتبار هذه الرسالة تعبيرًا عن دعمي الكامل والمطلق لبيبي نتنياهو قبيل خوضه الانتخابات المقبلة لولاية إضافية رئيسًا لوزراء إسرائيل».

وأضاف: «إذا كان لإسرائيل قائد غير مناسب، أي شخص غير بيبي، فسيتعين على أمريكا تنفيذ هذه المهمة بنفسها، وأنا لا أميل إلى فعل ذلك».

وأشاد ترمب بنتنياهو، واصفًا إياه بأنه «رئيس وزراء محارب عظيم»، وشريك أساسي للولايات المتحدة في المواجهة مع إيران، معتبرًا أنه أظهر قوة وشجاعة في مواجهة الضغوط والمعارضة الداخلية.

وفي حديثه عن إيران، قال ترمب إنها تعرضت لتدمير ممنهج عسكريًا واقتصاديًا، محذرًا من أنه إذا لم تغيّر نهجها سريعًا «فسنكمل المهمة قريبًا».

واختتم ترمب رسالته بالتأكيد على دعمه لنتنياهو، قائلًا: «بيبي نتنياهو لن يخذلكم أبدًا».