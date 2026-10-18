سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة برشلونة

خبرني - تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة موجعة قبل مواجهة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان في ملعب "حديقة الأمراء" نظيره برشلونة، الثلاثاء، في قمة مرتقبة بدوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة الدوري.

كشف باريس سان جيرمان في بيان رسمي أن نونو مينديز تعرض لإصابة عضلية في الفخذ اليسرى، وسيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبذلك أصبح الظهير البرتغالي خارج حسابات باريس سان جيرمان في مواجهة برشلونة.

وكان مينديز تعرض لتلك الإصابة خلال مشاركته في فوز بي إس جي 3-1 على ستراسبورغ يوم السبت، في الدوري الفرنسي، مما تسبب في خروجه من الملعب.

ويمثل غياب مينديز عن "PSG" ضربة موجعة، خاصةً أنه لعب دوراً كبيراً في انتصار باريس سان جيرمان 2-1 على برشلونة في "سبوتيفاي كامب نو" الموسم الماضي في مرحلة الدوري، بنجاحه في إيقاف خطورة لامين يامال ما، قاده وقتها لجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

يذكر أن باريس يتصدر ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين، متفوقا بفارق الأهداف عن البارسا الثاني الذي فاز في المباراتين أيضا.