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  • 1,063 كغم من الكريستال و245 موقوفا في أسبوع.. تفاصيل حملة أمنية بالأردن

1,063 كغم من الكريستال و245 موقوفا في أسبوع.. تفاصيل حملة أمنية بالأردن

  • 18 أكتوبر 2026
  • 18:28
1063 كغم من الكريستال و245 موقوفا في أسبوع تفاصيل حملة أمنية بالأردن

خبرني - تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع 146 قضية مرتبطة بمادة الكريستال المخدرة، بينها 37 قضية اتجار وترويج و109 قضايا تعاطٍ، خلال الأسبوع الثاني عشر من حملتها المستمرة لمكافحة هذه المادة، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن القضايا أسفرت عن توقيف 245 شخصا، بينهم 81 على خلفية قضايا الاتجار والترويج، و164 في قضايا الحيازة والتعاطي، وضُبط بحوزة المقبوض عليهم 1,063 كغم من مادة الكريستال.

وأضاف أن الحملة مستمرة في مختلف محافظات المملكة، بهدف الحد من انتشار المادة وملاحقة المتورطين في الاتجار بها وترويجها وتعاطيها.

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالمخدرات أو الأشخاص المتعاملين بها، عبر رقم الطوارئ الموحد 911، مؤكدا أن البلاغات ستُعامل بسرية وجدية.

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