تامر حسني يفاجئ عروسا في أبوظبي بزفة على المسرح

خبرني - احتفل الفنان المصري تامر حسني بعروس حضرت حفله في أبوظبي، إذ خصص لها زفة على أنغام أغنية الزفاف الشهيرة.

في لفتة عفوية خلال حفله الذي أُقيم مساء السبت على مسرح «اتحاد أرينا» في جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، احتفى الفنان المصري تامر حسني بعروس كانت بين الحاضرين، وقدم لها زفة غنائية وسط أجواء احتفالية وتفاعل من الجمهور.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات التي انتبه فيها نجم الغناء إلى وجود عروس في الصفوف الخلفية، ترتدي فستان الزفاف، ليبادر بتحيتها والاحتفال بها أمام الحاضرين.

وبمجرد ملاحظته العروس، بدأ تامر حسني في غناء أغنية الزفاف الشهيرة «إتمختري يا حلوة يا زينة.. يا وردة من جوه جنينة»، داعيًا الجمهور إلى مشاركته الاحتفال بها، واصفًا إياها بأنها «أجمل عروس في الكون».

وتفاعل الحاضرون مع الزفة بالغناء والتصفيق، في أجواء اتسمت بالحماس، فيما وثق مقطع الفيديو تفاعل الفنان مع العروس ومشاركة الجمهور في الاحتفاء بها.

ولاقت هذه اللفتة إشادة من عدد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن تصرف تامر حسني يعكس حرصه على مشاركة جمهوره لحظاتهم السعيدة وإدخال البهجة عليهم من خلال مواقف عفوية خلال حفلاته.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، إذ جمع بين الفنان تامر حسني ومواطنه الفنان تامر عاشور على مسرح «اتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي.

وقدم النجمان خلال الليلة الغنائية مجموعة من أشهر أغنياتهما، وسط تفاعل الحاضرين وأجواء احتفالية، فيما كانت زفة العروس من اللحظات التي لفتت انتباه الجمهور وتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.