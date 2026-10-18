عدد المعتقلين في احتجاجات فرنسا يتجاوز الألفين

خبرني - قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، يوم الأحد، إن عدد الذين جرى اعتقالهم خلال أعمال الشغب في مدن فرنسا يوم السبت تجاوز ألفي شخص.

وأشار الوزير، في تدوينة نشرها على منصة التواصل X، إلى أن المواجهات بين المحتجين وعناصر الأمن، أسفرت عن إصابة أكثر من 600 من رجال الأمن والإطفاء.

وأضاف الوزير الفرنسي: "حتى اللحظة، تم اعتقال أكثر من ألفي شخص... وأصيب أكثر من 600 من رجال الشرطة والدرك والإطفاء".

وشدد الوزير على أن الأرقام المذكورة أعلاه عن المصابين، تبقى أولية ومرشحة للزيادة.

تواجه فرنسا أزمة سياسية واجتماعية متصاعدة، بلغت مرحلة حرجة يوم 17 أكتوبر، مع خروج مظاهرات واسعة احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وتدهور الخدمات العامة والتعليم.

ووفقا للداخلية الفرنسية، شارك في الاحتجاجات نحو 550 ألف شخص، مقابل 800 ألف بحسب المنظمين، وشهدت باريس وليون ومرسيليا ومدن أخرى مواجهات عنيفة وحرائق واعتداءات على منشآت حكومية.

وجاءت هذه التحركات بعد أسابيع من احتجاجات طلابية اتسعت لتشمل نقابات عمالية وشرائح اجتماعية متضررة اقتصاديا، مع ظهور مؤشرات على محاولة إحياء حركة "السترات الصفراء".