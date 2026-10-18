قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ريف القنيطرة بقذائف المدفعية

خبرني - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بقذائف المدفعية على ريف القنيطرة الشمالي.

وقالت وسائل إعلام سورية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بأكثر من 5 قذائف مدفعية محيط تل أحمر بالقرب من قرية عين النورية بريف القنيطرة الشمالي.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، بمشاركة 8 سيارات عسكرية محملة بالجنود.

وتوغلت قوة تابعة للاحتلال بـ4 سيارات عسكرية في وقت سابق من اليوم، باتجاه قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وأفرجت قوات الاحتلال عن شابين اختطفتهما السبت خلال توغلها في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على الأراضي السورية، من خلال التوغل والاعتقالات وتجريف الأراضي، في خرق فاضح لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.