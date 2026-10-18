بسبب الترمس.. تسمم أكثر من 50 مدعواً بحفل زفاف في مصر

خبرني - انتهت أجواء الفرح في حفل زفاف بمحافظة الجيزة المصرية بنقل أكثر من 50 شخصاً إلى المستشفى، بعدما تعرضوا لأعراض تسمم غذائي يُشتبه في ارتباطها بتناول الترمس الذي قُدم للضيوف خلال الاحتفال.

وبدأت الواقعة عندما شعر عدد من المدعوين بآلام حادة في البطن، مصحوبة بنوبات قيء وإعياء شديد، بعد تناول الترمس ضمن ضيافة الحفل؛ ما استدعى التدخل لنقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة.

وخضع المصابون لفحوصات طبية لتقييم حالتهم الصحية وتحديد طبيعة الأعراض التي ظهرت عليهم، فيما أبقاهم الأطباء تحت الملاحظة لمتابعة تطورات حالتهم وتقديم العلاج اللازم.

ونقل عن مصدر طبي أن الحالات لم تكن مستقرة وقت متابعة الحادثة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مدى خطورة الإصابات أو موعد خروج المصابين من المستشفى.

وأثارت الواقعة حالة من القلق بين أهالي القرية، بعدما تحول حفل الزفاف إلى حالة استنفار، وسط تساؤلات بشأن سلامة الأطعمة المقدمة خلال المناسبة.

وفي محاولة لكشف ملابسات الحادثة، يجري فحص عينات من الترمس الذي تناوله المدعوون، للتحقق من احتمال تعرضه للتلف أو احتوائه على مواد ضارة قد تكون وراء ظهور أعراض التسمم.

ولا تزال النتائج النهائية للفحوصات غير معلنة، فيما يُنتظر أن تكشف التحاليل السبب الفعلي للإصابات، وما إذا كانت مرتبطة بطريقة إعداد الترمس أو حفظه قبل تقديمه للضيوف.