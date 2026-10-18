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نفاد تذاكر فعالية تكريم ميسي في إسبانيا خلال 13 دقيقة

  • 18 أكتوبر 2026
  • 17:38
نفاد تذاكر فعالية تكريم ميسي في إسبانيا خلال 13 دقيقة

خبرني  - شهدت طوابير الانتظار الرقمية ازدحاما غير مسبوق بعدما تجاوز عدد المنتظرين 16 ألف شخص للحصول على تذكرة حضور الفعالية الجماهيرية التي ستجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالأطفال والشباب في مدينة أوفييدو الإسبانية يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية المرافقة لحفل توزيع "جوائز أميرة أستورياس 2026".

وطرحت مؤسسة أميرة أستورياس 4700 تذكرة مجانية لحضور اللقاء في قصر الألعاب الرياضية بعاصمة الإقليم، لتنفد تماما في غضون 13 دقيقة فقط، عقب تسجيل ذروة بلغت 16200 متصل في آن واحد عبر الموقع الإلكتروني. وإلى جانب الجمهور، سيحضر الفعالية 1500 فرد من القطاع التعليمي المشاركين في برنامج "لعبة الرقم 10".

وتأتي الفعالية قبل يوم واحد من تسلم ميسي جائزة أميرة أستورياس للرياضة 2026، تقديرا لمسيرته الاستثنائية وجهوده الإنسانية في دعم التعليم والصحة للأطفال الأكثر احتياجا في أنحاء العالم.

وتندرج هذه الاحتفالية ضمن أسبوع ثقافي حافل تنظمه المؤسسة، شهد إقبالا استثنائيا ونفادا سريعا لتذاكر فعاليات كبرى أخرى، من أبرزها الحفلان الموسيقيان للمغنية الأمريكية باتي سميث الفائزة بجائزة الفنون، وجلسة الرصد الفلكي مع رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك الفائزة بجائزة السلام، تمهيدا لحفل التكريم الرسمي المرتقب يوم الجمعة المقبل.

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