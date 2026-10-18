تبرعوا له بنصف مليون دولار أملا بإنقاذه.. الفلسطيني مالك يرحل بدبي قبل عملية معقدة

خبرني - توفي الشاب الفلسطيني مالك نضال القواسمي، البالغ من العمر 22 عامًا، من مدينة الخليل، إثر تدهور حالته الصحية أثناء تلقيه العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتمكن من إجراء عملية زراعة القلب والرئتين التي كان ينتظرها، وفق مصادر عائلية.

وجاءت وفاة القواسمي بعد نحو 40 يومًا من نجاح حملة «نبض مالك» في جمع 1.6 مليون شيكل (نحو 490 ألف دولار)، خلال أقل من ست ساعات، لتغطية تكاليف العملية والعلاج، بعدما حظيت قصته بتضامن واسع من أهالي الخليل وفلسطينيين ومؤسسات ورجال أعمال.

وانطلقت الحملة في التاسع من أيلول 2026، بهدف تأمين تكاليف العملية المعقدة التي كان يحتاج إليها القواسمي، في ظل ارتفاع نفقات العلاج بما يفوق الإمكانات المالية لأسرته.

ونجحت الحملة في جمع المبلغ المطلوب خلال ساعات قليلة، ما دفع القائمين عليها إلى إغلاق باب التبرعات بعد تحقيق هدفها، والبدء بإجراءات سفر الشاب إلى الإمارات لتلقي العلاج تمهيدًا لإجراء العملية.

إلا أن حالته الصحية تدهورت قبل يومين، ما أدى إلى وفاته قبل إجراء زراعة القلب والرئتين، رغم نجاح الحملة في تأمين تكاليف العلاج.

وتجاوز أثر حملة «نبض مالك» حدود مساعدة القواسمي، إذ أشارت تقارير إعلامية فلسطينية في 12 تشرين الأول 2026 إلى أن نجاحها شجّع على إطلاق مبادرات إنسانية أخرى لمساعدة مرضى يحتاجون إلى علاجات وعمليات مكلفة ، وبقيت قصته التي التفّ آلاف الفلسطينيين حولها حملته أملًا في إنقاذ حياته، مرتبطة بالتضامن الشعبي الذي أظهره أهالي الخليل، وبالمبادرات التي انطلقت لمساعدة مرضى آخرين.