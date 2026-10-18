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محافظ جرش يشكّل لجنتين لمنع تقديم الأرجيلة في الأماكن العامة والتأكد من سلامة المدافئ

  • 18 أكتوبر 2026
  • 15:58
محافظ جرش يشكّل لجنتين لمنع تقديم الأرجيلة في الأماكن العامة والتأكد من سلامة المدافئ

خبرني - شكّل محافظ جرش، أحمد الفاعوري، لجنتين برئاسة مساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة، لمتابعة منع تقديم الأرجيلة في الأماكن العامة، والتأكد من سلامة المدافئ المعروضة للبيع في الأسواق ومطابقتها لشروط السلامة العامة.

وقال الفاعوري للمملكة إن تشكيل اللجنتين جاء بناءً على توجيهات وزير الداخلية، موضحا أن اللجنة الأولى ستتولى تنفيذ جولات رقابية مستمرة للتأكد من منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة، وتفعيل العقوبات القانونية بحق المنشآت التي تقدم منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأضاف أن اللجنة ستنفذ جولات ميدانية على المواقع العامة والحدائق والمنشآت، للتأكد من عدم تقديم الأرجيلة داخلها، ومنع تدخينها في الأماكن التي يُحظر التدخين فيها.

وبيّن الفاعوري أن اللجنة الثانية ستنفذ جولات رقابية على المحال التجارية المختصة ببيع المدافئ، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمتطلبات السلامة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستكثف إجراءات الرقابة والتفتيش على المحال التجارية والأسواق التي تبيع وسائل التدفئة، للتحقق من استيفائها متطلبات السلامة والأمان، بما يسهم في الحد من الحوادث والمخاطر خلال فصل الشتاء.

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