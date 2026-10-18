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وزارة الشباب تكشف نتائج التحقيق في حادثة إطفاء إنارة ستاد عمّان الدولي

  • 18 أكتوبر 2026
  • 15:53
وزارة الشباب تكشف نتائج التحقيق في حادثة إطفاء إنارة ستاد عمّان الدولي

خبرني - أعلنت وزارة الشباب انتهاء التحقيق في حادثة إطفاء إنارة ستاد عمّان الدولي عقب مباراة العربي والحسين إربد ضمن دوري المحترفين لكرة القدم، مؤكدة أن الحادثة نتجت عن سوء تقدير من الموظف المسؤول.

وقالت الوزارة إن اللجنة التي شُكّلت بتوجيه من وزير الشباب رائد سامي العدوان أنهت أعمالها، وإنه جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وفق الأصول والتعليمات المعمول بها.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة جاهزية المنشآت الرياضية والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، وضمان توفير الظروف المناسبة للجماهير والكوادر الإعلامية، بما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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