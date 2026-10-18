5 نصائح حاسمة لحماية طفلك من النرجسية والأنانية

خبرني - في ظل التغيرات الثقافية والاجتماعية المعاصرة، تزايدت الضغوط على الوالدين لتربية أطفال يمتلكون التعاطف والتوازن النفسي.

وفي هذا السياق، قدّمت الدكتورة ماري آن ليتل، المتخصصة في علم النفس لموقع "ماذر ماغ"، 5 نصائح أساسية للوالدين لحماية أطفالهم من الوقوع في فخ النرجسية والأنانية، والنشوء كأفراد واثقين ومستقلين.

1. تجنب معاملة الطفل كـ"شخص نادر أو خاص"

أوضحت ليتل أن الإفراط في تدليل الطفل أو إشعاره بأنه أفضل من الآخرين يبني لديه مفهومًا هشاً عن الذات. هذا الأسلوب يجعله يعتمد بشكل دائم على التقدير الخارجي، ويصعب عليه تقبل النقد أو مواجهة الفشل في المستقبل.

2. وضع حدود ملائمة للعمر

تعد الحدود التربوية أداة ضرورية لمساعدة الطفل على الاستقلالية وضبط النفس. تعلّم احترام القواعد ومواجهة العقبات اليومية ينمي لدى الطفل الانضباط الذاتي والقدرة على التكيف والتنسيق مع المجتمع.

3. تقديم الثناء المتوازن والموضوعي

حذرت الدكتورة من الثناء المفرط وغير الواقعي، مؤكدة أهمية التركيز على المجهود المبذول بدلاً من النتيجة فقط. فالثناء الصادق يعزز الثقة بالنفس دون خلق توقعات غير واقعية بالحصول على معاملة تفضيلية.

4. التعامل مع الفشل كفرصة للتعلم

توجيه الطفل نحو تقبل أخطائه واعتبارها جزءاً طبيعياً من النمو يساعده على بناء مرونة نفسية. وتأكيد السعي نحو الإتقان بدلاً من المثالية يقلل من مشاعر النقص أو الاستعلاء.

5. تقديم الحب غير المشروط

يُشكل الحب الثابت القائم على تقبل ذات الطفل أساسًا متينًا لأمنه النفسي. عندما يشعر الطفل بأنه محبوب لذاته وليس لإنجازاته، ينشأ بشخصية قوية ومستقلة غير محتاجة لإثبات أفضليتها مقارنة بالآخرين.

واختتمت الدكتورة ليتل بالتأكيد أن الجمع بين العاطفة القوية والحدود الواضحة يساعد الأطفال على النمو كبالغين أصحاء نفسيًّا ومستعدين لمواجهة تحديات الحياة بثبات.