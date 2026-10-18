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إرادة ملكية بترفيع 7 قضاة وتعيين 24 قاضيا شرعيا - أسماء

  • 18 أكتوبر 2026
  • 15:42
إرادة ملكية بترفيع 7 قضاة وتعيين 24 قاضيا شرعيا أسماء

خبرني  - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم (8/22/2026) المتضمن الموافقة على ترفيع أصحاب ال-  الآتية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبارًا من 2026/11/01م.

القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية -  الشيخ د. مناور عبد ربه رجا العلاوين.

القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية -  الشيخ د. محمد هاشم عبد الرحمن يونس، ونقله عضوًا في المحكمة العليا الشرعية.

القاضي في محكمة استئناف إربد الشرعية -  الشيخ د. أحمد عبد الهادي محمود أعمر.

القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية -  الشيخ رياض قاسم محمد الدويري.

القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية -  الشيخ غالب كريم مفلح السمارنه.

القاضي في محكمة استئناف إربد الشرعية -  الشيخ د. قاسم محمد محمد بني بكر.

القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية -  الشيخ د. صهيب عبد الله بشير الشخانبه.

وقرار المجلس القضائي رقم (8/23/2026) المتضمن الموافقة على تعيين أصحاب ال-  الآتية أسماؤهم قضاة شرعيين بأدنى مربوط الدرجة السادسة اعتبارًا من 1/11/2026:

-  الشيخ زيد عماد حسين الجواوده قاضيًا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا.

-  الشيخ عبيدة معن عبد السلام فريحات قاضيًا في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ عمار بكر مصطفى بني ارشيد قاضيًا في محكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ مجدي سليمان سالم الحمادين قاضيًا في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ أحمد عز الدين محمود الدقامسه قاضيًا في محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ حمزة علي مفلح الزيود قاضيًا في محكمة الرويشد الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ ثامر أحمد عبد الله المزايده قاضيًا في محكمة معان الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ معاذ محمود سليمان علي قاضيًا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ التنفيذ.

-  الشيخ محمود ماجد شهاب القضاه قاضيًا في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/ التوثيقات.

-  الشيخ همام موسى محمد أبو العسل قاضيًا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ التوثيقات.

-  الشيخ فيصل يوسف عبد الرحيم الزعبي قاضيًا في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية/ التوثيقات.

-  الشيخ محمد راتب إسماعيل الفريحات قاضيًا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا.

-  الشيخ حسام جمعه محمود السليمات قاضيًا في محكمة الأزرق الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ ضياء الدين جمال محمد اسعيد قاضيًا في محكمة ذيبان الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ معتصم كمال أحمد الحمايده قاضيًا في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ رازي ربيع سليم السواريه قاضيًا في محكمة ماحص الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ أنس صالح سعد الخوالده قاضيًا في محكمة صبحا الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ يزيد محمد عبد الله الزعبي قاضيًا في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ أحمد فضل الله عبد الحميد المومني قاضيًا في محكمة جرش الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ محمد فرج وديع شقو قاضيًا في محكمة العارضة الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ محمد إبراهيم محمد الصرايره قاضيًا في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ محمد طارق عبد النبي الدقامسه قاضيًا في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ جابر عبد الحليم مفلح خريسات قاضيًا في محكمة الهاشمية الابتدائية الشرعية.

-  الشيخ رائد عبد الرحمن موسى النعيم قاضيًا في محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية.

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