الاردن .. الحبس لسيدة طعنت زوجها بسكين مطبخ

أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما بحبس سيدة شهرا وتغريمها 10 دنانير، بعد إدانتها بحيازة أداة خطرة، إثر طعن زوجها بسكين مطبخ في منطقة الخصر خلال خلاف وقع بينهما داخل المنزل.

وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف تبادل خلاله الزوجان الضرب بالأيدي، إذ اتهمت الزوجة زوجها بسبها وشتمها وضربها، وأخذ هاتفها وتكسيره ومنعها من مغادرة المنزل، مشيرة إلى أنها أمسكت بالسكين دفاعا عن نفسها.

في المقابل، أقر الزوج بوجود خلافات أسرية، لكنه نفى الاعتداء على زوجته، وقال إنه دافع عن نفسه بعدما أمسكت بالسكين.

وحصل الزوجان على تقارير طبية أولية، وجرى تحريك الدعوى بحقهما، قبل أن يسقط كل منهما حقه الشخصي والجزائي عن الآخر خلال المحاكمة، لتقرر المحكمة إسقاط دعوى الحق العام في قضية الإيذاء المتبادل.

وبرأت المحكمة الزوج من تهمة حيازة أداة خطرة لعدم قيام الدليل، وقررت مصادرة السكين حال ضبطها.

فيما حكمت على الزوجة بالحبس شهرا وغرامة 10 دنانير، مع الرسوم، وصدر الحكم بمثابة الوجاهي، وهو قابل للاعتراض.