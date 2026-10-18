الأشغال تعلن تعديلاً مرورياً على إشارة ناعور–شارع السلام

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إجراء تعديل مروري على الإشارة الضوئية عند تقاطع ناعور – شارع السلام (الدخان)، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المركبات، خصوصاً للقادمين من منطقة ناعور باتجاه شارع السلام وطريق مادبا الغربي.

وأوضحت الوزارة أن التعديل يتضمن إخضاع حركة السير على الطريق الفرعي القادم من ناعور (طلوع المتصرفية) باتجاه شارع السلام للتحكم بالإشارة الضوئية، إلى جانب حركة السير على الطريق الرئيسي باتجاه البحر الميت، بما يتيح لأهالي المنطقة العبور باتجاه طريق مادبا الغربي وشارع السلام المؤدي إلى العاصمة عمّان بصورة أكثر أماناً وتنظيماً.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتحسين الحركة المرورية على شبكة الطرق، ورفع مستويات السلامة العامة عند التقاطعات، وتسهيل تنقل المواطنين.

وأهابت الوزارة بمستخدمي الطريق ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية والانتباه إلى التعديلات المرورية الجديدة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأشارت إلى أنه سيبدأ العمل بالنظام المروري المعدّل اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، الموافق 19 تشرين الأول 2026.