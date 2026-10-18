في أقل من 24 ساعة.. وفاة أردني ثانٍ بحادث سير في أميركا

خبرني - توفي المواطن الأردني محمود محمد الحمادات الخريشا "أبو راشد"، إثر حادث سير مؤسف في الولايات المتحدة الأميركية، في ثاني حالة وفاة لمواطن أردني بحادث سير هناك خلال أقل من 24 ساعة.

وكان المهندس الأردني مالك الطيطي قد توفي إثر حادث سير في الولايات المتحدة الأميركية، وسط حالة من الحزن والأسى على رحيله.

ونعت والدة الطيطي نجلها بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن ألمها الشديد لفقدانه، وكتبت: "والله ما حدا بعرف بالوجع ولا حدا بحس فيه مثل صاحبه. حبيب روحي يما، وجع قلبي وحسرته ليوم ما ألقاك. الله يصبرني ويثبتني".