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مصدر عسكري أردني ينفي مشاركة إسرائيل في (سوفكس)

  • 18 أكتوبر 2026
  • 14:57
مصدر عسكري أردني ينفي مشاركة إسرائيل في سوفكس
صورة ارشيفية من دورة سابقة لمعرض سوفكس

خبرني - نفى مصدر عسكري مسؤول مشاركة إسرائيل في معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة «سوفكس 2026»، المقرر إقامته في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول الحالي، بنسخته الـ15 ، بحسب المملكة.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنها تتكرر مع كل دورة للمعرض بهدف التشويش والإساءة إلى الأردن.

وأوضح أن قائمة الدول المشاركة في دورة هذا العام تضم 36 دولة، هي: الأردن، وألمانيا، وفرنسا، ومصر، وتركيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، والتشيك، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، والنرويج، وسويسرا، وإندونيسيا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وبلغاريا، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، والسعودية، وبولندا، وإستونيا، وإسبانيا، وكندا، والأرجنتين، وبلجيكا، وهولندا، ورومانيا، وجنوب إفريقيا، والفلبين، وقبرص، وتايلاند، ولبنان، وروسيا، ونيوزيلندا، وباكستان.

ويستضيف الأردن معرض "سوفكس" منذ عام 1996، وهو معرض دولي متخصص في معدات العمليات الخاصة والأمن القومي، يُعقد كل عامين، ويعرض أحدث التجهيزات والمعدات والتقنيات الدفاعية.

ويجمع المعرض شركات الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم لعرض أحدث الحلول والتقنيات، وبحث فرص التعاون في مجالات العمليات الخاصة والأمن القومي.

 

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