(عودة الغايب).. فضل شاكر يعلن عن حفل جديد في قطر

خبرني - تتسع خريطة الحفلات المرتقبة للفنان اللبناني فضل شاكر، مع الإعلان عن أمسية غنائية جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، تجمعه بنجله الفنان محمد شاكر، ضمن سلسلة من الحفلات التي تعيد اسمه إلى المسارح بعد غياب امتد نحو 14 عامًا.

وأعلنت الجهة المنظمة إقامة الحفل يوم 12 نوفمبر المقبل، على مسرح "كتارا" المكشوف في الدوحة، ووصفت الأمسية بأنها "ليلة استثنائية"، في إشارة إلى خصوصية عودة الفنان اللبناني للقاء جمهوره.

ويأتي الإعلان عن حفل قطر بالتزامن مع استعداد شاكر لإحياء حفلتين ضمن فعاليات "موسم الرياض"، يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، على مسرح "أبو بكر سالم"، تحت عنوان "عودة الغايب".

وشهد الإعلان عن الحفل الأول في الرياض إقبالًا جماهيريًّا لافتاً، إذ نفدت التذاكر خلال دقائق من طرحها؛ ما دفع المنظمين إلى إضافة ليلة ثانية لاستيعاب الطلب المتزايد.

وبحسب الجهة المنظمة، تجاوز عدد المنتظرين في طوابير الحجز الإلكتروني عشرات الآلاف، في مؤشر على حجم الاهتمام بعودة شاكر إلى الغناء المباشر أمام الجمهور.

وتحظى هذه العودة باهتمام واسع في الأوساط الفنية العربية، نظراً إلى السنوات الطويلة التي ابتعد خلالها الفنان اللبناني عن الحفلات، وسط أزمات وقضايا قضائية رافقت مسيرته خلال الفترة الماضية.

ويترقب جمهور شاكر ظهوره مجددًا على المسرح، خصوصًا أن حفلاته المقبلة تمثل اختبارًا لحجم حضوره الجماهيري بعد سنوات من الغياب، فيما تضفي مشاركة نجله محمد شاكر في حفل الدوحة طابعًا عائليًّا على الأمسية المنتظرة.