زين كاش تطلق حملة جوائز 2027 لزبائنها

خبرني - في إطار حرصها المستمر على مكافأة زبائنها وتقديم قيمة مضافة لتجربتهم؛ أطلقت شركة زين كاش حملة جوائز جديدة وذلك خلال الفترة من 30 آب وحتى 31 كانون الأول 2026.

وتأتي الحملة ضمن جهود شركة زين كاش لتعزيز استخدام حلول الدفع الإلكتروني ونشرها بشكل أوسع عبر مكافأة المستخدمين على مشترياتهم اليومية من خلال نقاط البيع وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى منحهم فرص إضافية للفوز كلما زاد حجم إنفاقهم واستخدامهم لبطاقاتهم.

وتتيح الحملة -التي تأتي بموافقة البنك المركزي الأردني وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة -لزبائن ومستخدمي زين كاش فرصة الفوز بجوائز نقدية عند استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء محلياً ودولياً وعبر الإنترنت، وسيتمكّن الزبائن من الدخول في السحب عند تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الإنفاق، حيث سيحصل 25 فائزاً على 270 دينار أردني لكل منهم عند إنفاق 600 دينار كحد أدنى، فيما سيحصل 6 فائزين على 2,700 دينار أردني لكل منهم عند إنفاق 1,500 دينار كحد أدنى، بينما سيحصل فائز واحد على الجائزة الكبرى والبالغة قيمتها 27 ألف دينار أردني عند إنفاق 3,000 دينار كحد أدنى.

كما سيحصل الزبائن على نقطة سحب واحدة عند تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الإنفاق، ويُضاف إلى الرصيد نقطة واحدة عن كل 50 دينار إضافية يتم إنفاقها على المشتريات المحلية، ونقطتان عن كل 50 دينار إضافية يتم إنفاقها على المشتريات الدولية، مما سيمنحهم فرصاً أكبر للدخول في السحب.

وتواصل زين كاش، من خلال هذه الحملة، التزامها بتقديم تجارب دفع رقمية سهلة ومرنة، إلى جانب توفير مزايا وحوافز مصمّمة لتلبية احتياجات زبائنها وتعزيز استفادتهم من حلول الدفع الإلكتروني في حياتهم اليومية، كما تدعو شركة زين كاش زبائنها إلى الاستفادة من الحملة خلال فترة سريانها والاطلاع على الشروط والأحكام وتفاصيل المشاركة عبر القنوات الرسمية لشركة زين كاش.