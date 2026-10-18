مناقشات لتوسعة مجمع العقبة الاستثماري

خبرني - قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إن تجارة الترانزيت عبر الميناء متعدد الأغراض ارتفعت 45 ضعفا خلال العام الحالي، فيما زادت مناولة البضائع بنسبة 63% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى مشاريع لتوسعة ساحات التخزين وتطوير الموانئ وتعزيز حركة التجارة مع دول الجوار.

وأضاف الصفدي، أن زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى منظومة موانئ العقبة ركزت على تعزيز دورها الإقليمي وضمان انسيابية سلاسل الإمداد للسوق المحلية وتجارة الترانزيت، في ضوء ارتفاع حركة البضائع والمركبات، بحسب المملكة.

وأوضح أن الميناء متعدد الأغراض تعامل مع 1.8 مليون طن من بضائع الترانزيت خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 38.9 ألف طن في 2025، فيما ارتفعت تجارة الترانزيت عبر ميناء الحاويات بنسبة 151.8%، لتصل إلى 115762 حاوية، مقابل 45981 حاوية خلال العام الماضي.

وأشار إلى مناولة 94530 مركبة ضمن تجارة الترانزيت في الميناء متعدد الأغراض، إضافة إلى 79795 مركبة عبر محطة السفن السياحية، مبينا أن الطاقة الاستيعابية لساحات تخزين المركبات ارتفعت من 6 آلاف إلى 17 ألف مركبة، بعد تخصيص نحو 150 ألف متر مربع من الساحات الإضافية.

مشاريع لتطوير الموانئ والطرق

وفيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، قال الصفدي إن شركة تطوير العقبة طرحت عطاء لتأهيل معبر الدرة بقيمة 20 مليون دينار، وإن العروض المقدمة تخضع للدراسة حاليا، فيما أنجزت أعمال إنارة الطريق الواصلة بين ميناء العقبة الجديد وجمرك الدرة، وتعمل الشركة على تطوير مسارات إضافية وتأهيل الطرق لاستيعاب حركة المركبات والبضائع، بما فيها الشحنات الثقيلة المتجهة إلى السعودية.

وأضاف أن الشركة تعمل على استحداث ساحات إضافية لمعاينة المركبات، ضمن مخطط شامل لتطوير منطقة الصناعات الجنوبية والموانئ الجنوبية بما يلبي احتياجات الحركة التجارية الحالية والمستقبلية.

رصيف نفطي جديد ووحدة لتصدير النفط الخام

وفي ما يتعلق بميناء النفط، أوضح الصفدي أن ارتفاع النشاط التشغيلي أدى إلى زيادة الضغط على الرصيف الحالي، في ظل حركة تصدير النفط الخام العراقي واستيراد الزيوت النباتية إلى العراق، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

وقال إن الشركة أنهت اتفاقية إطارية مع شريك من القطاع الخاص لإنشاء وحدة لتصدير النفط الخام، متوقعا إنجازها خلال 6 إلى 7 أشهر، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الرصيف الحالي.

وأضاف أن الشركة طرحت عطاء لإنشاء ميناء نفطي جديد بقيمة 47 مليون دينار، يخضع حاليا لدراسة العروض المقدمة من شركات عالمية، كما تدرس صلاحية رصيف مؤتة في المنطقة الوسطى من شاطئ العقبة لإعادة تأهيله وتخصيصه لمناولة الزيوت النباتية، على أن تنتهي الدراسات خلال 3 أشهر.

توسعة المجمع الاستثماري

وفي القطاع الصناعي، قال الصفدي إن محطة الغاز الطبيعي وشبكته لتزويد مدينة القويرة الصناعية، التي تبلغ مساحتها 1800 دونم، أُنجزتا، متوقعا أن يسهم المشروع في خفض كلف الإنتاج بنحو 35%.

وأشار إلى أن مجمع جنوب العقبة الاستثماري وصل إلى كامل طاقته الاستيعابية خلال العام الحالي، باستثمارات تقارب 21 مليون دينار وعلى مساحة مطورة تزيد على 1.5 مليون متر مربع، ويضم 12 مستودعا وأربعة مبان صناعية ومساحات للتخزين والصناعات الخفيفة.

وأضاف أن الشركة تجري مباحثات لتوسعة المجمع بنحو 500 دونم إضافية، كما تعمل مع الجهات المعنية على تطوير مشروع ميناء العقبة – معان البري، الذي يستهدف توفير مساحات للتخزين ومناولة البضائع وتعزيز الربط التجاري واللوجستي عبر السكك الحديدية.

ولفت الصفدي إلى إحالة عطاء لتأهيل الطريق المؤدية إلى مدخل المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن المقاول بدأ تجهيز الموقع تمهيدا لبدء الأعمال.