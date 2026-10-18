الوحدات يعلن شفاء محترفيه واصابة حارسه

خبرني - اعلن نادي الوحدات شفاء محترفية السنغالي سامبو و المغربي فوزي عبد المطلب من الإصابة ، في حين تعرض حارسه محمد العمواسي لاصابة ستبعده عن الملاعب.

وفي التفاصيل ، أكد المدير الإداري للفريق الأول عايد صدقة أن المحترف السنغالي سامبو تعرض لتمزق في العضلة الأمامية خلال أحد المباريات الودية التي سبقت استئناف مباريات بطولة دوري المحترفين لكرة القدم.

وبين أن سامبو خضع للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي خلال الأيام الماضية، وانضم الآن للتدريبات الجماعية بهدف رفع الحالة البدنية وسيكون من ضمن اللاعبين المتواجدين في كشف المباراة المقبلة أمام شباب الأردن يوم السبت المقبل.

ولفت إلى أن المحترف المغربي فوزي عبد المطلب كان ضمن كشف المباراة الأخيرة أمام الحسين إربد بعد شفائه من الإصابة لكن مشاركته من عدمها في تلك المباراة من صلاحيات الجهاز الفني.

على صعيد متصل كشف صدقة أن الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم للحارس محمد العمواسي أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى حيث سيخضع للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي لمدة أسبوعين قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.