الأردن يتلقى قراراً عراقياً بإعفاء المواد الغذائية والأدوية من الرسوم الجمركية

خبرني - تلقى الأردن، عبر القنوات الرسمية، إشعاراً بقرار المجلس الوزاري العراقي إعفاء جميع المواد الغذائية والأدوية من الرسوم الجمركية، بأثر رجعي اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026.

وبحسب كتاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اطلع خبرني على نسخة منه، ومرفق به كتاب من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشأن مراسلات السفارة الأردنية في بغداد، فإن القرار العراقي ينص على إعفاء جميع المواد الغذائية والأدوية من الرسوم الجمركية اعتباراً من التاريخ المحدد.

وأشار الكتاب إلى أن رئيس الوزراء العراقي وجّه، بتاريخ 8 تشرين الأول 2026، بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة.

وأوضح أنه سيتم تزويد الجهات المعنية برقم القرار وتفاصيله فور ورودها إلى الوزارة.

