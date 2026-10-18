غرامة لسائق أطلق أصوات مفرقعات تزامنًا مع اعتراض صواريخ في سماء الأردن

خبرني - فرضت محكمة صلح جزاء جنوب عمان غرامة قدرها 65 دينارًا والرسوم على سائق، بعد إدانته بإقلاق الراحة العامة إثر استخدامه أدوات مصنّعة يدويًا لإطلاق أصوات مفرقعات، إضافة إلى قيادة مركبة منتهية الترخيص.

وبحسب قرار المحكمة، استخدم السائق ماسورة بلاستيكية وأسطوانة غاز مكيف مصنّعة بطريقة يدوية لإطلاق أصوات مفرقعات خلال شهر رمضان عام 2026، بالتزامن مع اعتراض صواريخ بالستية في سماء المملكة.

وأدانت المحكمة السائق بجرم إقلاق الراحة العامة وغرمته 50 دينارًا والرسوم، كما فرضت عليه 15 دينارًا والرسوم لمخالفة انتهاء ترخيص المركبة، لتصبح الغرامة الإجمالية 65 دينارًا والرسوم.