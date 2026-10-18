لجنة التدريب في كلية الصيدلة بجامعة الزيتونة الأردنية تنظّم لقاءً تعريفيًا لطلبة التدريب الصيدلاني (1)

خبرني - نظّمت لجنة التدريب في كلية الصيدلة بجامعة الزيتونة الأردنية، لقاءً تعريفيًا لطلبة مساق التدريب الصيدلاني (1)، بهدف تهيئتهم للتدريب الميداني في صيدليات المجتمع، وتعريفهم بمتطلبات المساق وإجراءاته، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للممارسة المهنية وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيق العملي. بحضور نائب عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد الوحش، ونائب رئيس قسم الصيدلة الدكتورة روان الحويطات، ومساعدة العميد لشؤون المختبرات الدكتورة مي المجاولة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمشرفين على التدريب الصيدلاني وطلبة الكلية.

وقدّمت الدكتورة أميرة حسن إبراهيم، مقررة لجنة التدريب، عرضًا توضيحيًا حول متطلبات مساق التدريب الصيدلاني (1)، وساعات التدريب المعتمدة وآلية استكمالها، والتعليمات الناظمة للتدريب، إضافة إلى شرح نماذج التدريب المعتمدة وآلية تعبئتها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام الطلبة ويساعدهم على الالتزام بمتطلبات المساق وتحقيق أهدافه.

كما استضاف اللقاء الصيدلاني حمزة أبو ربيحة، أحد خريجي كلية الصيدلة في الجامعة، الذي قدّم محاضرة بعنوان «التدريب الصيدلاني في صيدليات المجتمع: من النظرية إلى التطبيق»، استعرض خلالها عددًا من التجارب والخبرات المهنية والمواقف العملية التي قد يواجهها الطلبة خلال فترة تدريبهم. وسلّط الضوء على أهمية تنمية المهارات الصيدلانية، وتعزيز القدرة على التواصل الفعّال مع المرضى، وتوظيف المعارف النظرية في التعامل مع الحالات والمواقف اليومية في صيدليات المجتمع، بما يسهم في بناء شخصية صيدلانية مؤهلة وقادرة على ممارسة المهنة بكفاءة ومسؤولية.

واختُتم اللقاء بفتح باب النقاش والإجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم المتعلقة بمتطلبات التدريب وآلياته، في إطار حرص كلية الصيدلة على توفير الإرشاد الأكاديمي والمهني اللازم لطلبتها، وتعزيز جودة التدريب الميداني، وإعداد كوادر صيدلانية تمتلك المعرفة العلمية والمهارات العملية اللازمة للانخراط في سوق العمل.