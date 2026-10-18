رحل قبل زفافه بـ11 يومًا.. قصة الطيار السعودي عبدالعزيز بن هرسان

نعى الكاتب السعودي عايض آل هرسان الشاب الطيار عبدالعزيز بن هرسان، الذي توفي إثر حادث سقوط طائرة عمودية استطلاعية في منطقة نجران جنوبي المملكة.

وكشف آل هرسان أن الطيار الراحل كان يستعد لاحتفال زفافه المقرر إقامته الأسبوع القادم، قبل أن يقضي في حادث تحطم الطائرة أثناء أداء مهامه.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض طائرة عمودية استطلاعية من طراز (AH-6i) تابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي لسقوط إثر عطل فني في منطقة نجران. وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الحادث أسفر عن مقتل طاقم الطائرة المكون من ضابطين اثنين.