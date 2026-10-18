شومان تعلن أسماء الفائزين بجائزة أبدع في دورتها الـ(22) للعام 2026

خبرني - أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم، النتائج النهائية للفائزين بجائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين "أبدع" في دورتها الثانية والعشرين، بناءً على مخرجات لجان التحكيم التي أقرتها الهيئة العليا للجائزة.

وتُعد جائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين "أبدع"، التي تنظمها مؤسسة عبد الحميد شومان، إحدى أبرز الجوائز المخصصة للأطفال واليافعين في المجالات الأدبية والأدائية والفنية والابتكار العلمي، وتهدف إلى دعم المواهب الإبداعية واكتشافها وتنميتها.

وفاز في مجال إبداع الفنون الأدبية عن حقل المقالة في الفئة العمرية ( 12-15 عاماً) أحمد البشابشة من الكرك، وعن الفئة العمرية (16-18 عاماً) عائشة الخطاطبة من الكرك. أما في حقل الشعر، فقد فازت عن الفئة العمرية ( 12-15 عاماً) أميرة بني ياسين من إربد، فيما فازت عن الفئة العمرية (16-18 عاماً) جنى ذوقان من المفرق. وفي حقل القصة، فازت ليان أبو ليلى من عمّان عن الفئة العمرية ( 12-15 عاماً)، ورزان الجبور من معان عن الفئة العمرية (16-18 عاماً).

وفي مجال إبداع الفنون الأدائية، حقل الموسيقا، فاز عن الفئة العمرية (8-11 عاماً) كل من حكم السيد أحمد من عمّان عن الآلة الشرقية، ومايا كلالدة من عمّان عن الآلة الغربية. وعن الفئة العمرية (12-15 عاماً) فاز بالجائزة مناصفةً عن الآلة الشرقية كل من ميار أبو بلان وخالد حمدان من عمّان، وعن الآلة الغربية كل من جوزف جلدة وليان عبد الهادي من عمّان. كما فاز حسام مهند الفروخ من المفرق عن الآلة الشرقية ضمن الفئة العمرية (16-18 عاماً).

وفي حقل الموسيقا أيضاً، فاز بالجائزة مناصفةً عن الآلة الغربية ضمن الفئة العمرية (16-18 عاماً) كل من ليان شموط وحلا أبو ارشيد.أما في حقل الغناء، فازت جنى السنبري من الزرقاء عن الفئة العمرية (8-11 عاماً)، وغنى عبيدات من إربد عن الفئة العمرية (12-15 عاماً)وعمر العمري من عمّان عن الفئة العمرية (16-18 عاماً)

أما في حقل الرقص، فقد فازت ماريا الكوز من عمّان عن الفئة العمرية (8-11 عاماً)، وفرقة أليكساندرا أمجد مهركاني من عمّان عن الفئة العمرية (12-15 عاماً)ورامة الحاج حسين من عمّان عن الفئة العمرية (16-18 عاماً).

وفي مجال إبداع الفنون التشكيلية والبصرية، حقل الرسم، فاز بالجائزة مناصفةً كل من ميار الهور ولارين خير من عمّان عن الفئة العمرية (8-11 عاماً)، فيما فازت ألين الزوايدة عن الفئة العمرية (12-15 عاماً)ودانا الشروف عن الفئة العمرية (16-18 عاماً).

وفي حقل الكاريكاتير، فاز سيف سائد صالح من عمّان عن الفئة العمرية (8-11 عاماً)، وفازت مناصفةً غزل الوحش وميس العداربة عن الفئة العمرية (12-15 عاماً)، فيما فاز بالجائزة مناصفةً كل من عمر معارك وإيلياء الفقهاء عن الفئة العمرية (16-18 عاماً) .

وفي حقل الخط العربي، فاز لؤي سمحان من عمّان عن الفئة العمرية (12-15 عاماً)بينما حجبت الجائزة عن الفئة العمرية (16-18 عاماً)؛ لعدم وصول المشاركات المتأهلة للمستوى المطلوب للفوز، وعدم تحقيقها المعايير الفنية والإبداعية المعتمدة.

وفي مجال الابتكارات العلمية، حقل العلوم، فاز مناصفةً كل من سيما الشغنوبي ومحمد هيكل من عمّان عن الفئة العمرية (12-15 عاماً) كما فازت مجموعة ريماس الجليس وجنى القاضي من عمّان عن الفئة العمرية (16-18 عاماً).

وأشارت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها الجائزة للفئات المستهدفة، مؤكدةً أنها لا تقتصر على الجانب التنافسي فحسب، بل تتضمن أيضاً ورشاً تدريبية متخصصة للمتأهلين إلى المراحل النهائية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم في مختلف المجالات.

كما دعت قسيسية الأسر والمدارس والمراكز الثقافية إلى تشجيع الأطفال واليافعين من مختلف الفئات العمرية على المشاركة في الدورات المقبلة للجائزة، لما توفره من فرص لاكتشاف المواهب وصقلها وتعزيز ثقة المشاركين بقدراتهم وإمكاناتهم.

وأعربت قسيسية عن اعتزازها بمخرجات الدورة الحالية، مؤكدةً أنها جاءت منسجمة مع تطلعات المؤسسة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الجائزة، التي تشكل إحدى المبادرات الرامية إلى دعم الإبداع وتنمية الطاقات الواعدة لدى الأطفال واليافعين.

وتعزز الجائزة ثقافة الإبداع من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال واليافعين في مرحلة مبكرة، مع العمل على توظيف مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وتنمية قدراتهم لإعداد جيل واعٍ بقضايا العصر، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم.

والجدير بالذكر أن جائزة "أبدع" انطلقت عام 1988 واستمرت حتى عام 2003، ثم أُعيد إطلاقها عام 2018 بما يواكب متطلبات الجيل الجديد، مستهدفةً جميع الأطفال واليافعين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطاقات الإبداعية وتعزيز ثقافة الإبداع من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين في مرحلة مبكرة، للمساهمة في الارتقاء بالإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين في المجالات الأدبية والأدائية والفنية والابتكار العلمي، وتنمية قدراتهم لإعداد جيل واعٍ بقضايا العصر، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم.