ماذا يقول التحكيم الإنجليزي بشأن لقطة يامال

خبرني - في الوقت الذي تحولت فيه لقطة طرد فاكوندو بيرنال، لاعب ريال بيتيس، بعد اشتباكه مع لامين يامال، نجم برشلونة، إلى قضية أثارت عاصفة من الجدل في إسبانيا، لم تحظ واقعة مشابهة شهدتها الملاعب الإنجليزية بالزخم نفسه، رغم تشابه المشهد والعقوبة التحكيمية في الحالتين.

ففي مواجهة برشلونة وريال بيتيس، انفجر الجدل بعد طرد بيرنال إثر اعتدائه بالرأس على يامال، وسط اعتراضات من جماهير الفريق الأندلسي، وانتقادات من مدربه مانويل بيليجريني، إلى جانب تعليقات من أصوات محسوبة على ريال مدريد شككت في تفاصيل الواقعة وأثارت تساؤلات بشأن دور لاعب برشلونة في إشعال الاشتباك.

لكن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تكشف عن واقعة تستحق المقارنة، بعدما طرد رودريجو بينتانكور، لاعب توتنهام، إثر اشتباكه مع لوك شاو، مدافع مانشستر يونايتد، في مباراة لم تتحول تداعياتها إلى عاصفة مماثلة من الجدل.

واقعة إنجليزية مشابهة

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اشتباكًا بين بينتانكور وشاو، بعدما دفع الأخير لاعب توتنهام بقوة، قبل أن يرد بينتانكور بتوجيه رأسه نحوه، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب توتنهام، بينما اكتفى بإنذار مدافع يونايتد.

ورغم أن تصرف شاو أثار بعض الانتقادات، فإن الواقعة لم تحظ بالاهتمام والجدل اللذين صاحبا لقطة بيرنال ويامال في إسبانيا.

ماذا يقول التحكيم الإنجليزي؟

أكد التفسير الرسمي للدوري الإنجليزي صحة طرد بينتانكور بسبب السلوك العنيف، وهو ما يطرح سؤالا مهما بشأن الجدل الدائر حول واقعة بيرنال: هل كان الاعتراض في إسبانيا متعلقًا فعلًا بصحة الطرد، أم أن وجود لامين يامال في قلب المشهد، إلى جانب تصريحات بيليجريني والتعليقات المدريدية، ساهم في تضخيم القضية؟

ففي الحالتين، تعرض أحد اللاعبين للطرد بعد اعتداء بالرأس، بينما عوقب الطرف الآخر بالإنذار.

ومع ذلك، اختلف حجم الضجيج المحيط بكل واقعة بصورة لافتة.

بين قرار الحكم وضجيج ما بعد المباراة

لا يعني اختلاف ردود الفعل أن أن كل الانتقادات الموجهة إلى قرار طرد بيرنال غير مبررة، لكنه يفتح الباب أمام مقارنة تستحق النقاش: لماذا تحولت لقطة برشلونة وبيتيس إلى محور جدل واسع، بينما بقيت واقعة بينتانكور وشاو في نطاق أضيق من الاهتمام؟

السؤال هنا لا يتعلق فقط بقرار الحكم، بل أيضا بالطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام والشخصيات الكروية وجماهير الأندية مع الحالات التحكيمية، ومدى تأثر حجم الجدل بهوية اللاعبين والأندية الموجودة في قلب الواقعة.