الأمن العام يطلق حملة «شتاء آمن 2026»

** الحملة تهدف لتعزيز الوقاية ورفع الجاهزية للتعامل مع تداعيات فصل الشتاء

** الحملة تترجم نهجاً وقائياً متكاملاً يجمع بين التوعية المجتمعية والاستعداد العملياتي والاستجابة السريعة

** تحذيرات من مخاطر المدافئ والسيول والانزلاقات المرورية، ودعوات للالتزام بإرشادات السلامة العامة

** تسخير الإمكانات البشرية والآلية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الوطنية للتعامل بكفاءة مع الحوادث والظروف الجوية الطارئة

خبرني - أطلقت مديرية الأمن العام حملتها التوعوية «شتاء آمن 2026»، ضمن منظومة جهودها الوقائية والعملياتية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة السلامة العامة، وتعزيز وعي المواطنين بالمخاطر المرتبطة بفصل الشتاء، ورفع مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في الحد من الحوادث، وصون الأرواح والممتلكات.

وتأتي الحملة في إطار نهج متكامل تتبناه مديرية الأمن العام، يقوم على تكامل التوعية المسبقة مع الجاهزية الميدانية والاستجابة الفاعلة، إذ ستعمل المديرية على تسخير إمكاناتها البشرية والآلية، وتفعيل خططها الوقائية والعملياتية، ورفع مستوى استعداد وحداتها وتشكيلاتها للتعامل مع مختلف الحوادث والحالات الطارئة التي قد تفرضها الظروف الجوية خلال فصل الشتاء، بالتوازي مع تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة، وكفاءة التعامل مع البلاغات، واستمرارية تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية على مدار الساعة.

وفي الجانب التوعوي، أكدت المديرية ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وتوفير التهوية المناسبة، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، أو تزويدها بالوقود وهي مشتعلة، محذّرة من مخاطر الاستخدام الخاطئ الذي قد يتسبب بحوادث الاختناق والحرائق، وما قد ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

كما جدّدت المديرية تحذيراتها من الاقتراب من مجاري السيول والأودية وتجمّعات المياه، أو محاولة عبورها مهما بدا منسوب المياه منخفضاً، لما تشكله من خطر على الأرواح، إلى جانب ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومواقع تشكّل السيول، ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند تأثر المنطقة بالظروف الجوية غير المستقرة.

وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، دعت المديرية السائقين إلى تفقد مركباتهم والتأكد من جاهزيتها الفنية، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافة أمان كافية، ومراعاة تدني مدى الرؤية الأفقية واحتمالات الانزلاق، لا سيما عند بداية هطول الأمطار، مؤكدة أهمية تجنب سلوك الطرق المغمورة بالمياه أو التي تشهد ارتفاعاً في منسوبها، والامتثال لتعليمات رجال الأمن العام في الميدان.

كما دعت المديرية قاطني البيوت المتنقلة والكرفانات في المناطق النائية والمواقع المفتوحة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة التوقعات والتحذيرات الجوية، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه والمنحدرات، والتأكد من تثبيت بيوتهم المتنقلة وإحكام إغلاقها، وعدم المجازفة بالبقاء في المواقع المعرّضة للسيول أو الرياح الشديدة، والمبادرة إلى الانتقال إلى أماكن آمنة.

وشددت مديرية الأمن العام على أن الوقاية مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالتعليمات والإرشادات ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والمساهمة في نشر الرسائل التوعوية بين أفراد الأسرة والمجتمع، والإبلاغ عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد السلامة العامة.

وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف الظروف والحوادث التي قد يشهدها فصل الشتاء، داعية الجميع إلى عدم التردد في طلب المساعدة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.