المجلس العربي للتنمية المستدامة في جامعة عمان العربية يشارك في تحكيم جائزة سيداري للابتكار البيئي  2026 في مصر

خبرني - في إطار تعزيز حضور جامعة عمان العربية في المبادرات العربية المعنية بالابتكار والاستدامة، شارك المجلس العربي للتنمية المستدامة أحد المجالس المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية والمستضاف في جامعة عمان العربية، وبتنظيم من مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ، في احتفالية تكريم الفائزين بجائزة سيداري للابتكار البيئي 2026، ممثلة بالدكتورة شيرين نبيل أبو غزالة مديرة المجلس العربي للتنمية المستدامة وعضو هيئة التدريس في الجامعة ، وبحضور كلّ من : معالي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جمهورية مصر العربية ، و معالي الأستاذ الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري ووزير البيئة الأسبق في جمهورية مصر العربية ، و سعادة السفير داج يولين سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية ، ومعالي السفير ناجي الناجي القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، والدكتور عبادة سرحان ممثلًا عن معالي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، إلى جانب ممثلي المؤسسات التعليمية وأعضاء لجنتي التحكيم وعدد من الخبراء والشركاء ، والذي عُقد في القاهرة - جمهورية مصر العربية، وبمشاركة (237) مشروعًا من (15) دولة عربية، توزعت على أربعة محاور رئيسية وهي: المناخ والطبيعة، والاقتصاد الدائري، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المستدامة والمرونة الحضرية.

وشاركت الدكتورة أبو غزالة عضواً في لجنة تحكيم الجائزة ، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء العرب والدوليين، ، حيث أعربت عن تقديرها لجهود مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، برئاسة الأستاذ الدكتور خالد فهمي، في إطلاق الجائزة وتعزيز مكانتها كمنصةً عربيةً داعمةً للإبداع الشبابي والابتكار البيئي، مؤكدةً على أن الاستثمار في الإنسان ولا سيما الشباب وطاقاتهم الإبداعية، يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرةً إلى أهمية الابتكار في تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واعدة، وتطوير حلول عملية تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المستقبلية، كما أشادت بجهود أعضاء لجنة التحكيم وما أبدوه من مهنية وموضوعية والتزام بالمعايير العلمية في تقييم المشاريع، بما يضمن النزاهة والعدالة ويعزز مصداقية الجائزة وقيمتها العلمية، وهنأت الطلبة الفائزين، مؤكدةً أنهم يمثلون طاقات واعدة قادرة على إحداث تغيير إيجابي، ومعربةً عن تطلعها إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق وحلول مستدامة ذات أثر ملموس في المجتمعات العربية.

وضمّت لجنة تحكيم الجائزة نخبة من الأكاديميين والخبراء العرب والدوليين، من بينهم الدكتورة شيرين أبو غزالة ممثلةً عن اتحاد الجامعات العربية ومديرةً للمجلس العربي للتنمية المستدامة المستضاف في جامعة عمان العربية، والأستاذة الدكتورة أسماء علي أبا حسين من جامعة البحرين، والأستاذ الدكتور ناصر سليمان العمري من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، والدكتور صابر عثمان مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية في مصر، والدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور هشام العسكري أستاذ علوم نظم الاستشعار عن بُعد بجامعة تشابمان، والمهندس أحمد أبو السعود الخبير البيئي والمستشار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والدكتور عمر البدوي خبير موارد المياه والأراضي ونظم المعلومات الجغرافية في مركز سيداري.

وأسفرت نتائج الجائزة عن فوز أربعة مشاريع قدّمت حلولًا مبتكرة في المجال البيئي حيث حصد مشروع "NaqaaSync" المركز الأول للطالب أنس يوسف محمود الأشقر من جامعة الأزهر – غزة / فلسطين، وجاء في المركز الثاني مشروع "Build Replast" الذي قدّمه الطلبة : فتحي أيمن فتحي حجر، ومصطفى مسعد علي أبو النصر، وجابر تامر جابر عفيفي من جامعة المنوفية في مصر، فيما تقاسم المركز الثالث مشروع "الكشاف الذكي" (Smart Scout)، بمشاركة الطالبة ندى رضا عبد العاطي من الجامعة المصرية الصينية، والطالبة حبيبة خالد علي من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والطالبة رويدة سيد طه من جامعة النيل، إلى جانب مشروع تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعة طبية عالية الدقة لرصد أصوات القلب باستخدام المعالجة التكيفية للإشارات، الذي قدّمه الطلبة : حسن السيد عبد اللطيف وعبدالله أحمد خليل من جامعة المنصورة الجديدة في مصر، وحصل على المركز الثالث المكرر.

وتأتي مشاركة المجلس العربي للتنمية المستدامة في هذه الفعالية تأكيدًا على دور جامعة عمان العربية واتحاد الجامعات العربية في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبيئية والبحثية، ودعم الابتكار الشبابي، وتشجيع تطوير حلول عملية للتحديات البيئية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة العربية.