*
الاحد: 18 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الدفاع المدني في غزة: 8 آلاف جثمان تحت الأنقاض

  • 18 أكتوبر 2026
  • 11:56
الدفاع المدني في غزة 8 آلاف جثمان تحت الأنقاض

خبرني - قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الأحد، إن نحو 8 آلاف جثمان لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة، مؤكدا حاجة الطواقم إلى عشرات الحفارات والأجهزة اللازمة لتسريع عمليات الانتشال.
وبحسب تقرير نشر في 8 أكتوبر، نقل عن متحدث باسم الدفاع المدني، "انتشلت الطواقم نحو ألف جثمان خلال عام منذ إعلان وقف إطلاق النار، فيما بقيت آلاف الجثامين تحت الركام".

وفي أحدث العمليات المعلنة، ودعت عائلات فلسطينية في حي الدرج بمدينة غزة، السبت، جثامين 75 شخصا انتشلت حديثا من تحت أنقاض مبان مدمرة، بعد تعذر الوصول إليها لسنوات.

ولا تقتصر صعوبات العمل على نقص الآليات، بل تشمل مخاطر المباني المتضررة والذخائر غير المنفجرة، فضلا عن محدودية إمكانات الطب الشرعي وفحوص الحمض النووي اللازمة للتعرف على هويات أصحاب الرفات.

وحذرت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أماني الناعوق، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، من أن البحث عن الجثامين وانتشالها وتحديد هوياتها قد يستغرق سنوات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير الخارجية الاميركي : طلبنا من اسرائيل ردع المستوطنون في الضفة
وزير الخارجية الاميركي : طلبنا من اسرائيل ردع المستوطنون في الضفة
  • 2026-10-18 03:46
200 غرزة في رأسه.. مستوطنون يعتدون على فلسطيني أمريكي بالضفة
200 غرزة في رأسه.. مستوطنون يعتدون على فلسطيني أمريكي بالضفة
  • 2026-10-18 02:51
فلسطين: الاعتداء على الدبلوماسيين دليل على إرهاب المستوطنين المنظم
فلسطين: الاعتداء على الدبلوماسيين دليل على إرهاب المستوطنين المنظم
  • 2026-10-17 23:41
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74469 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74469 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • 2026-10-17 12:53
تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية
تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية
  • 2026-10-17 10:21
5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية والاحتلال يواصل نسف المنازل شرق غزة
5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية والاحتلال يواصل نسف المنازل شرق غزة
  • 2026-10-17 09:21