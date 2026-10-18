ماذا طلب رئيس الوزراء خلال جولته في موانئ العقبة؟

خبرني - تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان سير العمل في منظومة موانئ العقبة، مؤكداً ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع التوسعة والتطوير، ومواصلة رفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده منظومة الموانئ وزيادة حجم العمل فيها.

وأكد حسان، خلال ترؤسه اجتماعاً في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، أن موانئ العقبة تعمل بكفاءة عالية، وأصبحت بوابة إقليمية رئيسة للعديد من الدول الشقيقة، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة.

كما تفقد رئيس الوزراء ميناء النفط في العقبة، مشدداً على أهمية مشاريع التطوير والتوسعة ورفع الطاقة الاستيعابية التي ستُنجز فيه خلال العامين المقبلين، بما يعزز أمن التزود بالطاقة، ويرسخ مكانة العقبة وجهةً رئيسة لتوريد المشتقات النفطية إلى بعض الدول الشقيقة.

وقال حسان إن الأردن، بقيادته الهاشمية، عُرف على مدى تاريخه بقدرته على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، مؤكداً أن ما تشهده العقبة من تطورات وإنجازات يمثل دليلاً واضحاً على ذلك، بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني والمتابعة الحثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، التي شكلت دافعاً وحافزاً للعمل والإنجاز.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود القائمين على العمل في موانئ العقبة، داعياً إلى الاستمرار بالوتيرة والزخم نفسيهما، ومضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، لمواكبة التطور وزيادة العمل في منظومة الموانئ.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خلال العام الماضي قرارات مهمة لمواكبة تسارع العمل في منظومة الموانئ وتطويرها، أسهمت في تسريع إجراءات المناولة والتخليص، وتعزيز تجارة الترانزيت، والتسهيل على المستوردين والمصدرين، ورفع الطاقة الاستيعابية لساحات التخزين، واستدامة سلاسل التزويد والإمداد، ودعم المخزون الاستراتيجي، إلى جانب تطوير البنية التحتية.

ولفت حسان إلى أن الحكومة وضعت قبل أسبوعين حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية بالتزامن مع تنفيذ المشروع، بما يسهم في رفع كفاءة حركة الشحن والتخزين وتجارة الترانزيت، وتعزيز موقع العقبة على خارطة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وشدد على أن مشروع ميناء العقبة – معان البري يُعد مشروعاً استراتيجياً تنموياً وأولوية للحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان في الموانئ، بما يعزز الثقة بها ويرفع تنافسيتها.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع تزويد التجمعات الصناعية في العقبة والقويرة بالغاز الطبيعي، الذي افتتحته الحكومة قبل نحو ثلاثة أشهر، سيعمل على تخفيض الكلف على الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، ودعم الصادرات الأردنية إلى الخارج، بما يتكامل مع جهود تطوير منظومة الموانئ.

وأكد حسان أن العقبة ستشهد مشاريع جديدة قريباً، في إطار مواصلة العمل على تطوير منظومة الموانئ وتعزيز دورها الاقتصادي واللوجستي.